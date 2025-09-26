Con Operación Frontera Norte Suman 7,587 Personas Detenidas y 5,845 Armas Aseguradas
N+
Conoce cómo van los resultados de la Operación Frontera, una estrategia del Gabinete de Seguridad implementada desde febrero de 2025
COMPARTE:
El Gabinete de Seguridad, presentó hoy, 26 de septiembre de 2025, los avances de la Operación Frontera Norte, la estrategia que fue implementada desde el pasado 5 de febrero.
Al corte del día 25 de septiembre suman 7,587 personas detenidas; 5,845 armas de fuego aseguradas; 1,024,901 cartuchos de diversos calibres; 27,795 cargadores; 99,484.2 kilogramos de droga; 467.3 kg de fentanilo; 5,011 vehículos decomisados y 922 inmuebles asegurados.
Las autoridades destacaron que todas las acciones fueron llevadas a cabo en estricto apego a la ley y con respeto a los derechos humanos.
Nota relacionada: Récord de Seguridad en México: 25 de Septiembre 2025, Día con Menos Homicidios en 7 Años
Así van los resultados de la Operación Frontera Norte
- Nuevo León: en Monterrey, se detuvo a cuatro personas y se decomisaron armas cortas, cartuchos, drogas sintéticas y marihuana, además de dinero en efectivo y equipo para narcomenudeo.
- Sinaloa: en Culiacán, los operativos permitieron el aseguramiento de armas, cargadores y más de 1.3 toneladas de sustancias químicas y drogas, así como un vehículo. En Culiacán y Cosalá, se desmantelaron nueve laboratorios clandestinos, donde se encontraron casi 7 mil litros de precursores químicos para elaborar metanfetamina. La afectación económica al crimen organizado se estimó en 142 millones de pesos.
- Sonora: en Hermosillo, se incautaron 1,400 dosis de metanfetamina, mientras que en Nogales fue localizada una maleta con cargadores y cartuchos para arma larga.
Historias recomendadas:
- ¿A Qué Hora es el Evento de Sheinbaum en el Zócalo CDMX por Primer Año de Gobierno?
- Apoyo Económico de Mujeres y Hombres 18 a 56 Años: Dará Viajes Gratis y Estos Beneficios en CDMX
- ¿Cómo Ayuda la Mosca Soldado Negra en el Manejo de Desechos? Guía Práctica para Usarla
FBPT