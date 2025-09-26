Con Operación Frontera Norte Suman 7,587 Personas Detenidas y 5,845 Armas Aseguradas

El Gabinete de Seguridad, presentó hoy, 26 de septiembre de 2025, los avances de la Operación Frontera Norte, la estrategia que fue implementada desde el pasado 5 de febrero.

Al corte del día 25 de septiembre suman 7,587 personas detenidas; 5,845 armas de fuego aseguradas; 1,024,901 cartuchos de diversos calibres; 27,795 cargadores; 99,484.2 kilogramos de droga; 467.3 kg de fentanilo; 5,011 vehículos decomisados y 922 inmuebles asegurados.

Video: Gabinete de Seguridad Informa la Detención de 14 por Mercado Ilícito de Combustible

Las autoridades destacaron que todas las acciones fueron llevadas a cabo en estricto apego a la ley y con respeto a los derechos humanos.

Nota relacionada: Récord de Seguridad en México: 25 de Septiembre 2025, Día con Menos Homicidios en 7 Años

Así van los resultados de la Operación Frontera Norte

Nuevo León: en Monterrey , se detuvo a cuatro personas y se decomisaron armas cortas, cartuchos, drogas sintéticas y marihuana, además de dinero en efectivo y equipo para narcomenudeo.

, se detuvo a cuatro personas y se decomisaron armas cortas, cartuchos, drogas sintéticas y marihuana, además de dinero en efectivo y equipo para narcomenudeo. Sinaloa: en Culiacán , los operativos permitieron el aseguramiento de armas, cargadores y más de 1.3 toneladas de sustancias químicas y drogas, así como un vehículo. En Culiacán y Cosalá, se desmantelaron nueve laboratorios clandestinos, donde se encontraron casi 7 mil litros de precursores químicos para elaborar metanfetamina. La afectación económica al crimen organizado se estimó en 142 millones de pesos.

, los operativos permitieron el aseguramiento de armas, cargadores y más de 1.3 toneladas de sustancias químicas y drogas, así como un vehículo. En Culiacán y Cosalá, se desmantelaron nueve laboratorios clandestinos, donde se encontraron casi 7 mil litros de precursores químicos para elaborar metanfetamina. La afectación económica al crimen organizado se estimó en 142 millones de pesos. Sonora: en Hermosillo, se incautaron 1,400 dosis de metanfetamina, mientras que en Nogales fue localizada una maleta con cargadores y cartuchos para arma larga.

Historias recomendadas:

FBPT