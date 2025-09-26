Inicio Nacional Seguridad Con Operación Frontera Norte Suman 7,587 Personas Detenidas y 5,845 Armas Aseguradas

Con Operación Frontera Norte Suman 7,587 Personas Detenidas y 5,845 Armas Aseguradas

|

N+

-

Conoce cómo van los resultados de la Operación Frontera, una estrategia del Gabinete de Seguridad implementada desde febrero de 2025

Varios hombres son resguardados por elementos del Ejército.

Suman 7,587 personas detenidas con la Operación Frontera Norte. Foto: Gabinete de Seguridad

COMPARTE:

El Gabinete de Seguridad, presentó hoy, 26 de septiembre de 2025, los avances de la Operación Frontera Norte, la estrategia que fue implementada desde el pasado 5 de febrero.

Al corte del día 25 de septiembre suman 7,587 personas detenidas; 5,845 armas de fuego aseguradas; 1,024,901 cartuchos de diversos calibres; 27,795 cargadores; 99,484.2 kilogramos de droga; 467.3 kg de fentanilo; 5,011 vehículos decomisados y 922 inmuebles asegurados.

Video: Gabinete de Seguridad Informa la Detención de 14 por Mercado Ilícito de Combustible

Las autoridades destacaron que todas las acciones fueron llevadas a cabo en estricto apego a la ley y con respeto a los derechos humanos.

Nota relacionada: Récord de Seguridad en México: 25 de Septiembre 2025, Día con Menos Homicidios en 7 Años

Así van los resultados de la Operación Frontera Norte

  • Nuevo León: en Monterrey, se detuvo a cuatro personas y se decomisaron armas cortas, cartuchos, drogas sintéticas y marihuana, además de dinero en efectivo y equipo para narcomenudeo.
  • Sinaloa: en Culiacán, los operativos permitieron el aseguramiento de armas, cargadores y más de 1.3 toneladas de sustancias químicas y drogas, así como un vehículo. En Culiacán y Cosalá, se desmantelaron nueve laboratorios clandestinos, donde se encontraron casi 7 mil litros de precursores químicos para elaborar metanfetamina. La afectación económica al crimen organizado se estimó en 142 millones de pesos.
  • Sonora: en Hermosillo, se incautaron 1,400 dosis de metanfetamina, mientras que en Nogales fue localizada una maleta con cargadores y cartuchos para arma larga.

 

Historias recomendadas: 

 

FBPT

Inseguridad en Nuevo LeónInseguridad en Sonora
Inicio Nacional Seguridad Operacion frontera con operacion frontera norte suman 7587 personas detenidas y 5845 armas aseguradas