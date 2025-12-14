Pemex Da Detalles de Fuga de Hidrocarburo en Centla, Tabasco; Reportan 2 Muertos.

Petróleos Mexicanos (Pemex) ofreció detalles sobre la fuga de hidrocarburo en un ducto de Centla, Tabasco, donde se reportaron dos muertos por supuesta inhalación de gases tóxicos derivados del derrame del compuesto petrolífero.

En un breve comunicado, la petrolera estatal se posicionó la noche del 13 de diciembre sobre el caso que horas antes causó un bloqueo carretero por parte de pobladores que exigieron justicia.

¿Qué pasó en Centla?

Pemex indicó que la situación en Centla ocurrió por "pérdida de contención" de la tubería por donde circulan petróleo, o derivados líquidos, y gas natural, en la ranchería de Chicozapote.

La empresa afirmó que su personal acudió a la zona para suspender operaciones de la infraestructura y proceder a la reparación.

📍 Atiende Pemex fuga de hidrocarburo en ducto ubicado en Centla, Tabasco.



Comunicado nacional: https://t.co/PraVVOlXEG pic.twitter.com/I5x1K62D3g — Petróleos Mexicanos (@Pemex) December 14, 2025

"Petróleos Mexicanos (Pemex) atiende la pérdida de contención del oleogasoducto que se presentó en la Ranchería Chicozapote, Segunda Sección, municipio de Centla, Tabasco", informó.

Personal operativo de la empresa realizó el protocolo correspondiente para suspender la operación del ducto e iniciar los trabajos para su reparación

¿Cómo fueron las dos muertes?

Por la mañana de este 13 de diciembre, medios locales reportaron que dos campesinos murieron cerca de la fuga del ducto de Pemex, supuestamente por haber respirado gases tóxicos de la fuga del hidrocarburo.

Presuntamente, las víctimas, identificadas como padre e hijo, realizaban labores agrícolas en la zona, cuando resultaron afectados por el aire contaminado.

Al sitio acudieron elementos del Ejército y de Pemex para verificar la situación. En las cercanías localizaron los cuerpos sin vida de los dos hombres, por lo que vecinos de la zona acusaron que ambos perdieron la vida por la fuga.

#VialidadLibre en #Tabasco tras retiro de personas, cerca del km 051+100 de la carretera Frontera- Villahermosa. Maneje con precaución. pic.twitter.com/fWCyaQX3M8 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 14, 2025

Sin embargo, la petrolera no se refirió a ningún muerto en su comunicado. Solo afirmó que colabora con los tres órdenes de gobierno para conocer qué causó el "incidente" y señaló que las autoridades ministeriales llevarán a cabo las indagatorias.

Personal de Pemex coadyuva con autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar las condiciones que permitan realizar el análisis-causa raíz y determinar el origen de este incidente para que el ministerio público realice la investigación correspondiente

La Fiscalía de Tabasco, Protección Civil, seguridad estatal y el ayuntamiento de Centla no se han posicionado al respecto ni han informado de muertos, hasta las primeras horas de este domingo 14 de diciembre.

Bloqueo en vía Frontera- Villahermosa

La Guardia Nacional, en su división de carreteras, informó de un bloqueo de habitantes en Centla, quienes se mantuvieron obstruyendo la vialidad durante unas cinco horas en exigencia de que el caso no quede impune.

"#TomePrecauciones en #Tabasco se registra cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 051+100 de la carretera Frontera- Villahermosa. Atienda indicación vial", se indicó a las 17:38 horas con una fotografía de los manifestantes.

#TomePrecauciones en #Tabasco se registra cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 051+100 de la carretera Frontera- Villahermosa. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/OOdcGhJHNP — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 13, 2025

En la imagen se observó que los inconformes pusieron ramas y troncos sobre la carretera hacia el centro de la entidad. Asimismo, se registró personal de la Guardia Nacional.

Para las 22:56 horas, la dependencia federal reportó que los manifestantes ya se habían retirado de la zona.

El bloqueo generó un caos vial y largas filas kilométricas, según publicaciones de usuarios que quedaron varados.

