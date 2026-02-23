¿Quién era ‘El Tuli’? DEFENSA confirma muerte del operador financiero de ‘El Mencho’

El Gobierno de México confirmó la muerte de Hugo "H", alias "El Tuli", y detalló quién era el operador financiero de "El Mencho"; en N+ te detallamos su función.

De acuerdo con Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), tenía cercanía con Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

¿Qué funciones realizaba "El Tuli"?

"El Tuli" manejaba aspectos financieros del del grupo, además, de que también coordinada las acciones operativas desde el municipio de El Grullo. Las autoridades precisaron que fue responsable de organizar:

Incendios de carros.

Bloqueos en carreteras y vialidades.

Ataques contra militares y de la Guardia Nacional.

Agresiones negocios.

Ofreció pagos de 20 mil pesos a integrantes del grupo delictivo por cada agresión cometida contra personal militar.

Tras labores de inteligencia militar, se obtuvo información sobre su ubicación en El Grullo. En respuesta, se desplegó una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, precisó Trevilla Trejo.

Al momento de ser ubicado, Hugo "H" intentó escapar en un vehículo y presuntamente abrió fuego contra los elementos castrenses. Los militares repelieron la agresión y el señalado perdió la vida en el lugar. Durante el operativo fueron asegurados:

Un arma larga y un arma corta.

Cartuchos y cargadores.

Más de 7 millones de pesos en efectivo.

965 mil dólares estadounidenses.

Un vehículo.

Lo decomisado quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República.



