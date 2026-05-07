Reclutamiento Forzado Pega También a Chiapas: Así Enganchan a Menores para Vender Drogas

Chiapas se ubica dentro de los primeros siete estados de la República Mexicana con mayor reclutamiento forzado; de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, alrededor de 65 mil menores chiapanecos se enfrentan a la condición de ser enganchados por el crimen organizado.

Por ejemplo, en el ejido Chilil, de población indígena, con casas donde se cocina con leña y la gente vive del campo, cada vez más adolescentes venden drogas; se enfrentan al dilema de seguir en la pobreza o ganar dinero fácil.

“Todo el tema de la droga, de la delincuencia, pues no se habla mucho. Pero nos empezamos a dar cuenta que hay niños que se los llevan, que hay jóvenes que se los empiezan a llevar a reclutar, sobre todo para la venta de droga en toda esta zona”, contó Samuel Sanabria, director educativo de la Fundación Raíces con Causa.

Alejandro, estudiante de preparatoria de Chilil, narró que otros menores de edad han dicho que sí ganan bien, más que un trabajo normal.

Otra alumna, Ana Gaby, ejemplificó que esos adolescentes hacen entregas y cobran 500 pesos por “una bolsita”.

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Venta de drogas

En la región de Los Altos se ha vuelto común ver a adolescentes vender drogas.

Una menor tzotzil contó que estudió la secundaria con un adolescente que fue reclutado por su padre para vender droga en las comunidades rurales del municipio Huixtán.

“Había un chico que vendía droga en la secundaria, al principio llegaban a él y le compraban, se enteraron y lo expulsaron. Lo hacía abiertamente (…) Saliendo de la secundaria se dedicó a eso porque ya no quería seguir estudiando; sí lo miraba como una manera fácil de ganarse el dinero”, señaló.

Según la joven, el muchacho fue involucrado por su padre y eso lo llevó a vender drogas como el cristal y la marihuana.

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Riesgo de reclutamiento

En 2023, un estudio de la organización “Melel Xojobal” alertó que en Chiapas se concentra el 8% de la población infantil en riesgo de ser reclutada y los menores de 12 a 14 años es la de mayor riesgo.

Además, el narcomenudeo se convirtió en el sexto delito más frecuente cometido por menores, y a partir de la pandemia se incrementó el registro de adolescentes en conflicto con la ley.

Por su parte, la fundación “Raíces con causa” instaló una preparatoria en el ejido Chilil con el objetivo de llevar educación para darle oportunidad a los jóvenes de seguir estudiando sin que represente mayor gasto para las familias.

"Estábamos viendo que a partir de la secundaria muchos dejaban sus estudios, abandonaban sus estudios y obviamente por su vulnerabilidad, podían caer en las garras de la delincuencia, de la prostitución”, indicó Samuel Sanabria.

Los adolescentes que asisten a la prepa dicen haber encontrado en la educación el camino para no caer en las filas del crimen.

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Con información de N+.

spb