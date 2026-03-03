Revelan Ficha de Detención de Karina "N", Funcionaria del Gobierno de Monterrey

Se dio a conocer la ficha de detención de Karina "N", secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey, a quien se le impuso prisión preventiva como medida cautelar provisional tras una audiencia celebrada en el estado de Nuevo León.

La detención de la funcionaria ocurrió el domingo 1 de marzo en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Junto a Karina "N" fueron detenidas otras dos personas —una mujer y un hombre— cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades.

Karina "N", secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey.

Lo que se le acusa: extorsión y una denuncia del senador

Los delitos que motivaron la medida cautelar son extorsión y falsedad en declaraciones, presuntamente cometidos en agravio del senador Waldo Fernández. Fue precisamente el legislador quien interpuso la denuncia que desencadenó el proceso legal. La prisión preventiva fue dictada de manera provisional el lunes 2 de marzo, un día después de la detención, durante la audiencia celebrada en Nuevo León.

La defensa de Karina "N" solicitó al juez 140 horas para presentar pruebas. La siguiente etapa del proceso será una audiencia de vinculación programada para el sábado 7 de marzo, en la que se espera que el caso avance hacia una resolución formal.

Nota relacionada: Fiscalía de Nuevo León Pedirá a FGR Carpeta del Caso Karina “N” para su Análisis

Waldo Fernández habla de "montaje"

El senador Waldo Fernández confirmó públicamente la detención a través de un video, en el que afirmó que el arresto está vinculado a hechos que él mismo describió como un "montaje y fabricación de hechos" presentados ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL).

Fernández señaló que, por el proceso legal en curso, no podía revelar más detalles en ese momento, aunque adelantó que tras la audiencia de imputación daría a conocer las causas y pruebas de la investigación. El legislador también informó que solicitó a su abogado gestionar que dicha audiencia sea pública.

Paralelamente, el senador exigió a la FGJNL una investigación a fondo, luego de señalar que presuntamente se ignoraron varios procesos relacionados con la denuncia presentada en su contra. Esta petición abre un flanco adicional al caso, que involucra tanto a instancias federales como estatales en Nuevo León.

Historias recomendadas:

CT