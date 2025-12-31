Suspenden a Juez que Amenazó con Arma a su Pareja en Quintana Roo.

José "N", juez que amenazó con un arma a una mujer, presuntamente su pareja sentimental, fue suspendido del cargo, informó el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo este 30 de diciembre.

La determinación se tomó tras una sesión del Tribunal de Disciplina Judicial, como una medida cautelar en tanto se resuelven las indagatorias sobre la supuesta conducta agresiva del juzgador que fue captada en un video y viralizado en redes sociales.

El PJ indicó que quitó a José "N" del cargo de juez penal de control con Especialización Adicional en Justicia para Adolescentes, pues se le acusó de violencia.

"La determinación fue adoptada por el Tribunal de Disciplina Judicial a solicitud del Órgano de Investigaciones en atención a una denuncia anónima por faltar a los principios de respeto a su envestidura como servidor público del Poder Judicial", se detalló en un comunicado.

Sin embargo, la sanción podría escalar, pues se turnó el asunto para determinar las medidas administrativas necesarias.

Se giró el oficio correspondiente al Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, a efecto de que se lleven a cabo las medidas administrativas procedentes, en los términos establecidos en la resolución emitida por el Tribunal de Disciplina Judicial

El Poder Judicial de Quintana Roo aseguró que la suspensión fue acorde a los principios de cero toleran a la violencia de género, especialmente cuando los implicados son servidores públicos de instancias judiciales.

(Estos funcionarios) tienen una obligación reforzada de conducirse con respeto, legalidad, ética, imparcialidad y profesionalismo dentro y fuera del ejercicio de sus funciones

¿Qué hizo el juez?

El juez José "N" presuntamente agredió a su pareja sentimental y la amenazó de muerte el pasado 23 de diciembre, en el residencial Palmaris de Cancún. El caso fue grabado por vecinos.

Ante este caso de supuesta violencia doméstica y presunto intento de feminicidio, la Colectiva 50+1 Capítulo Quintana Roo exigió la destitución inmediata del implicado. Además, señaló antecedentes de investigaciones por presunto lavado de dinero y nexos con el crimen organizado.

En el clip compartido en redes, se observa que el juez amenazaba con un arma de fuego corta a una mujer, presuntamente su pareja, quien se encontraba en el suelo, mientras él la amaga. En el clip se ve que los dos están descalzos y con ropa casual.

¿Quién es José "N"?

José "N" fue director de la Policía de Benito Juárez en 2016. Pero se le removió del puesto en mayo de 2017, en el periodo del alcalde Remberto Estrada Barba.

Para el 13 de junio de ese año fue reasignado como director de Catastro. Mientras que en febrero de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera lo implicó en las redes de operación de la llamada "mafia rumana", de acuerdo con medios locales.

También fue jefe de la Policía de Cancún y Oficial Mayor en el primer gobierno de Blanca Merari Tziu (2021-2024) en Puerto Morelos, electa por la coalición Partido Verde–Morena.

En 2025 participó como candidato a juez de primera instancia en Quintana Roo, postulado por el Poder Ejecutivo estatal, y tomó protesta el 1 de septiembre de 2025 como Juez Penal de Control especializado en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.

