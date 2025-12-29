Vinculan a Proceso a "El Betito", Sobrino de Osiel Cárdenas, Fundador del Cártel del Golfo

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo este lunes 29 de diciembre la vinculación a proceso en contra de Mario “N”, alias "El Betito", identificado como sobrino del narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo.

Junto a "El Betito" también fueron vinculados a proceso Raúl “N” y Kevin “N” por su probable participación en los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército y contra la salud con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

Se fijó prisión preventiva oficiosa en el CERESO de Apodaca 1 Norte.

Se establecieron tres meses de plazo para la investigación complementaria.

Lo anterior, luego de que el Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportara los datos de prueba suficientes para obtener dicha vinculación, señaló la FGR en un comunicado.

¿Quién es "El Betito" y los otros dos imputados?

"El Betito" y los toros dos imputados fueron detenidos en Monterrey, Nuevo León, resultado del trabajo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y las secretarías de la Defensa y de Marina, en coordinación con autoridades estatales.

También apodado “Betito” o “Beto”, Mario "N" es identificado como sobrino del narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.

Por su parte, a Raúl "N" se le identifica como compadre de "El Betito". En cuanto a Kevin "N", se le presume parte de la organización delictiva a la que pertenece Mario "N".

