Vinculan a Proceso a "El Limones", Operador Financiero de Los Cabrera Sarabia

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez vinculara a proceso a Edgar "R", alias "El Limones", identificado por las autoridades como Jefe de Plaza y principal Operador Financiero del grupo delictivo Los Cabrera Sarabia.

Según las investigaciones de la fiscalía, el imputado operaba en conjunto con integrantes de la familia Los Herrera, originarios del municipio de Gómez Palacio, Durango, y mantenía presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Video: FGR Obtiene Vinculación a Proceso en Contra de "El Limones".

Las indagatorias ministeriales señalan que esta red criminal posiblemente se dedicaba al financiamiento de células delictivas en Torreón, Coahuila. La estructura permitiría la operación de grupos armados en la región de La Laguna, que abarca territorios de Coahuila y Durango.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, el grupo delictivo al que presuntamente pertenece Edgar "R" ha sido identificado como posible responsable de realizar amenazas y extorsiones en contra de comercializadores de pollinaza y ganaderos del municipio de Agua del Río, Chihuahua.

La vinculación a proceso permite que continúe el proceso judicial contra el detenido, quien deberá enfrentar los cargos que se le imputen mientras se desarrolla la investigación complementaria.

Niegan nexo con Pedro Haces

El 14 de diciembre de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad que, hasta ese momento, no existían vínculos entre el diputado Pedro Haces y Edgar "N". El funcionario afirmó que las diligencias continúan.

La investigación inició por denuncias específicas con extorsión, que no están vinculadas con ningún sindicato. Es una extorsión directa, desde cobrarle a empresarios, agricultores, por pozos de agua, hay varios delitos que se están investigando, pero no están relacionados como tal con algún sindicato o con algún grupo político

El secretario confirmó la pertenencia de "El Limones" a Los Cabrera, célula criminal que opera en Durango y Coahuila. Indicó que el detenido ha mencionado trabajar directamente para un líder delincuencial de esta organización, aunque precisó que las investigaciones son recientes y las diligencias continúan.

Edgar "N" es presunto integrante de Los Cabrera Sarabia, grupo afín a Los Mayos, del Cártel del Pacífico. Además de su actividad criminal, fungió como secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango.

Según las investigaciones, "El Limones" se ubicaría en el segundo nivel de la estructura criminal de Los Cabrera, donde presuntamente recibía órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias "El 03" o "El 300", quien sería el principal líder de la organización en la región.

Las indagatorias señalan que el detenido habría recibido depósitos millonarios de origen injustificado y realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero. Además, habría participado en operaciones de compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta.

