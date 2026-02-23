Vuelos a Puerto Vallarta, Guadalajara y Manzanillo se Reactivan Poco a Poco: Aeroméxico

Un día después de que la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", desencadenara una ola de violencia y bloqueos carreteros que paralizó el transporte aéreo en el occidente del país, dos aerolíneas mexicanas reportan este lunes 23 de febrero de 2026 el regreso a la actividad en los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic, aunque con ritmos distintos.

Viva Aerobus ya opera con normalidad en GDL y PVR

Viva Aerobus fue la primera en reportar una reactivación completa. La aerolínea informó este 23 de febrero que sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) y el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta (PVR) "han regresado a la normalidad". La compañía precisó que sus políticas de Flex-SÍ-bilidad continúan disponibles para pasajeros que tuvieron itinerarios afectados o que optaron por no viajar el día anterior.

Video: AICM Cancela Vuelos a Estos Destinos de Jalisco Tras Jornada Violenta por la Muerte de ‘El Mencho’.

Aeroméxico reactiva vuelos de forma gradual

Aeroméxico, en cambio, adoptó un enfoque más cauteloso. La aerolínea informó que sus vuelos desde y hacia Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic comenzarán a reanudarse de forma paulatina a lo largo del día, sin precisar horarios específicos de reactivación ni el número de frecuencias que operarán durante la jornada.

Su política de protección a pasajeros afectados permanece vigente, y los cambios de itinerario pueden gestionarse en aeromexico.com/es-mx/administra-tu-viaje.

El domingo que frenó la aviación en el Pacífico

El domingo, tras confirmarse la muerte de "El Mencho" en un operativo en Tapalpa, Jalisco, se registraron bloqueos carreteros y quema de vehículos en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y Guanajuato.

El impacto en la aviación fue inmediato y alcanzó dimensiones internacionales: aerolíneas estadounidenses como United, Southwest y Alaska, así como las canadienses Air Canada y WestJet/Sunwing, cancelaron vuelos hacia Puerto Vallarta, Guadalajara y Manzanillo. Algunas aeronaves que ya se encontraban en ruta dieron la vuelta antes de aterrizar.

Sigue en vivo la cobertura por la muerte del líder del CJNG: Abaten a 'El Mencho': Últimas Noticias por Muerte de Líder del CJNG

Aeroméxico canceló la totalidad de sus operaciones en esas cuatro ciudades durante el domingo. El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) aclaró en su momento que los eventos de violencia no comprometieron la infraestructura ni la seguridad interna de los aeropuertos, aunque las operaciones comerciales del Aeropuerto de Manzanillo quedaron suspendidas por decisión de las aerolíneas. Ambas terminales —Puerto Vallarta y Manzanillo— permanecieron bajo resguardo de la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La normalización, vuelo por vuelo

La reactivación anunciada por Aeroméxico es gradual, lo que implica que no todos los destinos ni todas las frecuencias estarán disponibles desde las primeras horas del lunes. Los pasajeros con vuelos programados para este día deben verificar el estado de su itinerario antes de dirigirse al aeropuerto, ya que la situación puede variar por ruta y horario a lo largo de la jornada.

Historias recomendadas:

CT