Senadoras de Morena Equiparan Salón de Belleza con Boleros y Minimizan Debate sobre Austeridad

La senadora de Morena, Beatriz Mojica, comparó la existencia y el uso de un salón de belleza, dentro del Senado de la República, con otros servicios que operan desde hace años en el recinto, como los boleros, dedicados a la limpieza de calzado, y las sucursales bancarias.

Al ser consultada sobre si conocía la estética y si la había utilizado, así contestó a legisladora:

Me parece un tema sumamente misógino, porque fíjense ustedes que aquí en el Senado de la República hace, que será, 50 años, existen unos boleros. Y a nadie le ha llamado la atención que los boleros limpian los zapatos de los hombres. Y a todo mundo le preocupa una estética en la que las mujeres pueden peinarse y no les preocupa los boleros que limpian los zapatos de los hombres

Sin embargo, reconoció que ha utilizado el salón de belleza en algunas ocasiones.

Sí, también he asistido, pues lo que cobran es 100, 200 pesos

A diferencia de la estética, el área de boleros se encuentra abierta al público, ubicada en una zona de paso común en el primer piso del Senado de la República, y brinda servicio tanto a hombres como a mujeres que transitan por el recinto.

Por su parte, la senadora de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que no tenía conocimiento de la existencia de dicho salón dentro del Senado y dijo desconocer su ubicación y funcionamiento.

Penosamente yo ni siquiera sabía que existía. Fíjate, no sabía nunca, no sé dónde está, no sabía del tema, no sabía que existía

Al cuestionarle si ¿Era un secreto a voces?, indicó:

No lo sé, porque si hubiera sido a voces me habría enterado, pero yo no sabía

Austeridad

Sostuvo que el tema no tiene relación con la política de austeridad de la llamada Cuarta Transformación.

Te digo algo, no creo que pinte ni con el tema de austeridad porque lo que puede costar un salón de belleza, pues no tiene nada que ver con el tema de la austeridad. La verdad, la austeridad sí implica en otros niveles, pero no en un salón de belleza

