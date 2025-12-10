Autoridades de Estados Unidos y México "Siguen Reunidos" para Reparto de Agua: Sheinbaum

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 10 de diciembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que las autoridades de México y Estados Unidos siguen reunidas para abarcar el tema del Tratado de Aguas bilateral.

Siguen reunidos. Se reunieron ayer, se hizo una propuesta, repito, el tratado es muy claro en decir que hubo 5 años de sequía tiene que reponerse lo que no se entregó en los siguientes cinco años. Estamos en el marco del Tratado de 1944.

La reunión se da luego de los amagos del presidente estadounidense, Donald Trump, quien planteó poner un arancel del 5% por el incumplimiento. El pasado 9 de diciembre, la presidenta de México anunció la reunión para buscar llegar al "mejor acuerdo posible", en N+ te contamos los detalles en México Trabaja en Acuerdo para Entrega de Agua a EUA, Señala Sheinbaum.

Noticia relacionada: "Espero Haya Un Acuerdo", Dice Sheinbaum por Tratado de Aguas y Evitar Nuevo Arancel de EUA.

En México ha habido protestas en contra de la nueva Ley de Aguas

Por su parte, en materia de agua en México también ha habido inconformidades antes y después de que la Cámara de Diputados y de Senadores aprobaron la nueva Ley de Aguas luego de varias horas de discusión. Entre sus principales cambios, está el reconocimiento del derecho al agua para su consumo doméstico y personal.

Video: Aprueban Ley de Aguas y Reformas a Ley de Aguas Nacionales y Agricultores Levantan Bloqueos

En semanas anteriores, agricultores llevaron a cabo protestas en diferentes carreteras del país en contra de la Ley General de Aguas, en N+ te compartimos qué pasó en Con Tractores y Pastura, Agricultores Mantienen Bloqueos ante Aprobación de la Ley de Aguas.

En breve más información.

