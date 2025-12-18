“No Necesariamente es Benéfico para Mujeres”: Sheinbaum Habla sobre la ‘Ley Esposa’

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió en su mañanera de hoy, 18 de enero de 2025, habló sobre la Ley Esposa, la cual aseguró que posiblemente no sea benéfica para las mujeres.

En ese sentido, la titular del Ejecutivo Federal explicó que la Ley esposa que fue impulsada en congresos locales de Nuevo León y San Luis Potosí, no necesariamente representan un beneficio real para la paridad de género y podrían responder a intereses distintos al fortalecimiento de los derechos políticos de las mujeres.

Por ello llamó a los congresos de San Luis Potosí y Nuevo León a analizar con cuidado si estas propuestas son jurídicamente procedentes, ya que advirtió que imponer la alternancia obligatoria entre hombre y mujer en candidaturas estatales tiene implicaciones constitucionales que deben revisarse a fondo.

Morena presentará acción de inconstitucionalidad

Cabe señalar que Morena anunció que promoverá una acción de inconstitucionalidad contra este tipo de normas. La dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, explicó que el objetivo es frenar mecanismos que buscan imponer candidaturas de cónyuges de gobernadores en funciones, bajo el argumento de la alternancia de género.

Alcalde precisó que esta impugnación apunta especialmente a los procesos electorales de 2027, antes de que entre en vigor la reforma contra el nepotismo en cargos públicos prevista para 2030. Según Morena, la Ley Esposa podría convertirse en una vía para perpetuar grupos de poder, más que en una herramienta efectiva de igualdad.

