Sheinbaum Da Banderazo de Arranque del Acueducto de Campeche: Puntos Clave del Proyecto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo de arranque del Acuífero de Campeche hoy, 14 de noviembre de 2025, desde la localidad de Chiná.

Esta obra beneficiará a más de 250 mil habitantes de la capital del estado, a quienes les garantizarán la distribución de agua potable. Este proyecto forma parte del Plan Nacional Hídrico.

El Proyecto Agua para Campeche traerá una inversión de 1,380 millones de pesos y permitirá suministrar 1,300 litros de agua por segundo a Campeche y Calakmul, que beneficia a más de 250 mil habitantes.



Gracias, PresidentA @Claudiashein, por abrir estos caminos del agua que tanto… pic.twitter.com/FPfStzT1us — Layda Sansores (@LaydaSansores) November 14, 2025

Noticia relacionada: Sheinbaum Anuncia el Programa 'El Maíz es la Raíz': ¿En Qué Consiste?.

Puntos clave del proyecto del Acueducto de Campeche

Sheinbaum destacó que el objetivo central es que todas las viviendas de Campeche cuenten con agua potable, lo cual responde a una demanda histórica de los habitantes y forma parte de una serie de acciones para fortalecer la infraestructura hídrica en la región.

El proyecto contempla una inversión federal que supera los 1000 millones de pesos y una extensión aproximada de 34 kilómetros. El proyecto incluirá una planta de bombeo y sistemas de almacenamiento que permitirán estabilizar el suministro y garantizar el servicio a largo plazo para más de 250 mil habitantes de la zona metropolitana.

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, explicó que el arranque del Acueducto de Campeche se integra al programa Agua para Campeche, conformado por dos intervenciones principales:

Construcción de un acuaférico que abastecerá a la ciudad de Campeche con 1,300 litros por segundo, sustituyendo el suministro actual.

Modernización de las redes de distribución en Xpujil, con una inversión cercana a los 1,400 millones de pesos.

La obra generará alrededor de mil empleos directos y dos mil indirectos, beneficiando a más de 260 mil habitantes de la región.

Historias recomendadas:

FBPT