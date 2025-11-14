¿Cuándo Termina el Buen Fin 2025? Tienes Hasta Esta Fecha para Comprar con Ofertas y Promociones

¿Aún no revisas las ofertas? Este año, el Buen Fin 2025 durará más días y para que no se te pase, te decimos cuándo acaba esta temporada de descuentos y promociones.

El Buen Fin 2025 continúa hoy, 14 de noviembre de 2025, en estos días podrás encontrar diversidad de productos y servicios a precios bajos, que puedes pagar en efectivo o con tu tarjeta de crédito. Además, hay meses sin intereses, promociones en tiendas en línea y físicas; aún estás a tiempo de planear tus compras.

¿Cuándo termina el Buen Fin 2025?

De acuerdo con el portal oficial, el Buen Fin 2025 terminará el próximo lunes 17 de noviembre, por lo que puedes aprovechar este puente que abarca el día feriado para comparar precios y elegir las mejores opciones antes de que finalicen las promociones.

Por su parte, la Secretaría de Economía señaló que esta temporada tiene como objetivo incentivar la economía y permitir que las familias mexicanas accedan a productos y servicios a precios más accesibles. Además de brindar la oportunidad a los negocios de aumentar sus ventas y ofrecer esquemas de pago más flexibles, para encontrar las ofertas puedes usar una aplicación que previamente de compartimos en N+: Nueva App para Encontrar Ofertas por el Buen Fin 2025: Así Funciona.

¿Qué tipo de promociones puedes encontrar?

Durante esta edición se mantienen las ofertas tradicionales como:

Descuentos directos en electrónica, moda, hogar y más.

Meses sin intereses con tarjetas participantes.

Bonificaciones y cashback en bancos y plataformas de pago.

Envíos gratis o tarifas reducidas en compras en línea.

