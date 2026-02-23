Sheinbaum Encabeza Ceremonia de Aniversario Luctuoso de Francisco I. Madero

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presidió hoy, 23 de febrero de 2026, la ceremonia del 113 aniversario del magnicidio del presidente Franciso I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez.

La mandataria nacional estuvo acompañada por los secretarios de la Defensa Nacional (DEFENSA), Ricardo Trevilla Rejo; de Marina-Armada de México (Semar), Raymundo Pedro Morales; y de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, así como por el director del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, Felipe Arturo Ávila.

Sheinbaum Pardo y los integrantes del presidio montaron una guardia de honor con motivo del aniversario luctuoso de Madero y Pino Suárez en el evento en Palacio Nacional.

Luego de guardar un minuto de silencio, se entonó el Himno Nacional en el recinto, y posteriormente la presidenta se dirigió a la escolta de Bandera para despedirse del lábaro patrio.

Aniversario luctuoso de Madero y Pino Suárez

En presencia de integrantes del Gabinete legal y ampliado, así como de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, el director del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, Felipe Arturo Ávila, brindó un mensaje en el marco del 113 aniversario del magnicidio de Madero.

El funcionario recordó que Francisco I. Madero ganó la elección presidencial con el 99.3% de los votos y era la figura más popular de su tiempo.

Despertó grandes expectativas de que su gobierno resolvería las principales demandas de miles de mujeres y hombres que se habían incorporado a la Revolución para construir una sociedad más justa, equitativa, democrática.

Tras hacer un recuento de su presidencia, Ávila habló también sobre José María Pino Suárez, quien se comprometió con las causas populares.

Dijo que la grandeza de ambos no la definió su asesinato en 1913, sino “en lo que hicieron, en sus actos, ideales, congruencia, humanismo, lealtad, respeto a las leyes e instituciones, en el camino que abrieron para avanzar en la sociedad más justa y en el gobierno democrático que hoy tenemos”.

