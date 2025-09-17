Sheinbaum Espera que se Acelere Extradición de Hernán 'N', Exsecretario de Seguridad de Tabasco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo hoy 17 de septiembre de 2025 que espera se acelere la extradición de Hernán 'N', exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, detenido en Paraguay y presuntamente vinculado con el grupo delictivo La Barredora.

El 13 de septiembre se dio a conocer la detención de Hernán 'N', por autoridades de Paraguay

Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco, durante la administración de Adán Augusto López Hernández

Autoridades de México han vinculado a Hernán 'N' con el grupo de La Barredora, y lo señalan de liderar acciones delictivas principalmente en Tabasco

Sheinbaum espera pronta extradición

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que espera se dé pronto la extradición de Hernán 'N' a México, para que pueda enfrentar los delitos por los que se le persigue.

Se espera que sea pronto la extradición para que tenga su juicio en México.

Sheinbaum Pardo aclaró que el tema de la extradición está en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), "para que pueda acelerarse la extradición, es una orden de aprehensión y fue un trabajo muy importante, sobre todo del Centro Nacional de Inteligencia, de poder ubicar dónde estaba y el trabajo que se hizo de las autoridades de Paraguay".

Video: Hernán "N", Exsecretario de Seguridad de Tabasco, Guarda Prisión Preventiva en Paraguay

Por otra parte, la mandataria federal consideró que "es muy importante que se aclare cómo esta persona se fue descomponiendo y cuándo fue que se le retira de ser secretario de Seguridad de Tabasco, y como él, a partir de ahí, huye porque venían investigaciones desde antes de que nosotros llegáramos".

Estamos haciendo toda la investigación desde antes para que se pueda dar a conocer porque es muy importante que se esclarezca todo.

La Presidenta enlistó tres puntos clave sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena:

La investigación la hace la Fiscalía y tiene que encontrar a los responsables El senador Adán Augusto, que cuando fue gobernador fue su secretario de seguridad, está dispuesto a declarar todo lo necesario y lo ha manifestado a las fiscalías Conocer cómo se fue descomponiendo Hernán 'N' hasta llegar a tener vínculos con la delincuencia y cómo se le separa del cargo a principios de 2024, y la investigación sigue por la Fiscalía de Tabasco cuando se dan cuenta que está involucrado con la generación e violencia en Tabasco y él huye

La idea es que venga y aquí declare y se esclarezca todo. Lo importante es la cero impunidad, no importa si fue secretario de Seguridad de un gobernador de Morena, cero impunidad, y que la fiscalía haga las investigaciones que tiene que hacer e informar al pueblo de México; que no se esconda nada.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas: