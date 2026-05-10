Sheinbaum Felicita a las Madres de México y Migrantes por el 10 de Mayo: “Las Mamás Damos Todo”

La presidenta Claudia Sheinbaum envió una felicitación a las madres mexicanas y migrantes este 10 de mayo 2026, Día de las Madres, y señaló que "las mamás damos todo por nuestros hijos", recordando sus palabras tras la llegada a la Presidencia.

Desde un evento en Cajeme, Sonora, la mandataria aprovechó la oportunidad para enviar una felicitación y un abrazo a su madre, la bióloga Annie Pardo, y a sus hijos.

Video: Sheinbaum Felicitó a Madres Mexicanas y Reconoció Trabajo de Cuidados en México

"Feliz día de las mamás a todas de Cajeme, de Sonora y de México. A las mamás mexicanas que están del otro lado de la frontera, a nuestras paisanas también, un aplauso, un agradecimiento por todo lo que hacen por sus hijas e hijos".

"Cuando tomé posesión, dije 'gracias a las mamás, que nos dieron la vida y después nos dieron todo', porque así es, las mamás damos todo por nuestras hijas y nuestros hijos", dijo.

"Es tiempo de mujeres"

A través de su cuenta de X, también deseó felicidad y cariño a las mamás todos los días, no solo este Día de las Madres.

"Deseo de corazón que todas las mamás mexicanas reciban todos los días el cariño, la alegría y la dicha que merecen. Que la felicidad que ustedes han sembrado todos los días regrese multiplicada en abrazos, sonrisas y momentos hermosos junto a quienes más aman. Es tiempo de mujeres y nos toca reconocer, compartir y valorar el trabajo de cuidados que realizan todos los días, pues es la mejor forma de amar, de agradecer y de construir un México más justo y más feliz para todas. Abrazo grande de corazón".

En el marco del Día de las Madres, la presidenta encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en el municipio de Cajeme.

“Reconocer a las mujeres es algo fundamental para que se reconozca que las mujeres podemos ser lo que queramos ser, que no se limiten nuestros sueños. Y que también las niñas tengan todo el apoyo necesario y sepan —como los niños— que no hay imposibles, que pueden ser cualquier cosa, pueden ser hasta Presidentas de la República. Eso es el reconocimiento a las mujeres de México. Bueno, y el día de hoy entregamos Pensión Mujeres Bienestar. Esta pensión es solo para mujeres de 60 a 64 años de edad”, informó desde el Centro de Usos Múltiples en Cajeme, Sonora.

Sheinbaum Pardo destacó la importancia de reivindicar el papel de las mujeres en la historia; por ello, recordó que se reformó el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional para reconocer y conmemorar a 24 mujeres mexicanas.

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