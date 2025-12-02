Sheinbaum Confirma que No Irá a Inauguración del Mundial 2026 en CDMX: Esta Es la Razón
La presidenta explicó los motivos por los que no irá a la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026
En la Mañanera del Pueblo de hoy, 2 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que no acudirá a la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, que será en la Ciudad de México (CDMX).
Explicó que dará su boleto para quien no tiene la posibilidad de acudir: "Pienso que es la oportunidad para quien no tiene esa oportunidad y transforma vidas".
Cabe señalar que en la conferencia de prensa matutina del pasado 29 de agosto de 2025, la presidenta explicó que entregará su boleto, el número 001, a una niña o joven que le apasione el futbol y que no tenga acceso a este tipo de eventos.
Por su parte, sobre la asistencia de los mandatarios de Estados Unidos y Canadá a la ceremonia, Sheinbaum indicó que aún no se sabe si el presidente Trump y el primer ministro Mark Carney estarán presentes en la inauguración y por lo tanto todavía no hay un protocolo de trato que se implementará para recibirlos.
