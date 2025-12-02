En la Mañanera del Pueblo de hoy, 2 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que no acudirá a la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, que será en la Ciudad de México (CDMX).

Explicó que dará su boleto para quien no tiene la posibilidad de acudir: "Pienso que es la oportunidad para quien no tiene esa oportunidad y transforma vidas".

Video: Sheinbuam Analiza Si Acude a Sorteo de Grupos del Mundial 2026 en EUA

Cabe señalar que en la conferencia de prensa matutina del pasado 29 de agosto de 2025, la presidenta explicó que entregará su boleto, el número 001, a una niña o joven que le apasione el futbol y que no tenga acceso a este tipo de eventos.

Por su parte, sobre la asistencia de los mandatarios de Estados Unidos y Canadá a la ceremonia, Sheinbaum indicó que aún no se sabe si el presidente Trump y el primer ministro Mark Carney estarán presentes en la inauguración y por lo tanto todavía no hay un protocolo de trato que se implementará para recibirlos.

En breve más información.

