Sheinbaum Recibe a 100 Ejecutivos de Empresas Nórdicas; Anuncian Inversiones en Plan México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que este martes 10 de marzo de 2026 recibió en Palacio Nacional a más de 100 ejecutivos de empresas Nórdicas de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.

COMUNICADO. "Presidenta Claudia Sheinbaum recibe a más de 100 directores y directoras ejecutivos de empresas nórdicas en Palacio Nacional".https://t.co/IvzjuV9cMi pic.twitter.com/rVaqQmlCYG — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 10, 2026

Por su parte, Marcus Wallenberg, presidente de SEB, afirmó que se han anunciado múltiples inversiones nórdicas en el país, alineadas con el Plan México, y reiteró su compromiso por continuar construyendo en el largo plazo la presencia de compañías nórdicas en el país.

¿Cuáles son las empresas nórdicas a las que México abre las puertas?

La mandataria mexicana sostuvo el encuentro con una comitiva integrada por altos representantes de firmas como:

ABB

Aker

AstraZeneca

Ericsson

Lego

Maersk

Nokia

Novo Nordisk

Vestas

Volvo

A través de comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que el Grupo Wallenberg es uno de los principales conglomerados empresariales de Europa, con presencia en sectores como telecomunicaciones, tecnología, industria, manufactura y ciencias de la vida.

Puertas de México están abiertas para interesados en invertir en el país

De acuerdo con la Cancillería, Sheinbaum destacó durante la reunión que "las puertas de México están abiertas” para las y los empresarios interesados en invertir en el país.

También dio cuenta de que respondió preguntas de los asistentes sobre los sectores energético, farmacéutico, agroindustrial y de telecomunicaciones.

El diálogo entre los empresarios y la presidenta mexicana fue moderado por el canciller Juan Ramón de la Fuente, según detalló la SRE.

Horas antes, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum había adelantado que recibiría a “los principales empresarios de los países nórdicos”, luego de que estos sostuvieron reuniones con integrantes del gabinete económico.

El presidente de Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Marcus Wallenberg, afirmó, según el comunicado, que ya se han anunciado múltiples inversiones nórdicas en México alineadas con el Plan México y reiteró su compromiso para seguir construyendo a largo plazo la presencia de compañías de esa región en el país.

La SRE resaltó además que, a través de SEB y de su firma de inversión Investor AB, el ecosistema del Grupo Wallenberg mantiene participaciones relevantes en compañías globales que en conjunto generan ingresos superiores a 385 mil millones de dólares, emplean a cerca de 1.5 millones de personas y operan en alrededor de 180 países, incluido México.

La visita ocurre en el marco de la misión anual del Grupo Wallenberg a mercados internacionales .

a . Según datos oficiales, el comercio entre México y los países nórdicos supera los 5 mil millones de dólares anuales

Más de 500 empresas de esa región operan ya en el país en sectores como energías renovables, manufactura avanzada, ingeniería, farmacéutica, transporte y tecnologías industriales.

