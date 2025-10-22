Sheinbaum Recibe a Ben Horowitz en Palacio Nacional para Conversar sobre Inteligencia Artificial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió hoy, 22 de octubre de 2025, con el empresario Ben Horowitz, con quien abordó temas sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, también conocida como IA.

A través de su cuenta oficial de X, la titular del Ejecutivo Federal compartió una fotografía con Horowitz, cofundador de Andreessen Horowitz, que es una capital de riesgo de Estados Unidos.

Este encuentro se da un día previo al jueves de inversión de la presidenta, que es un espacio donde el Gobierno presenta proyectos de empresas tanto nacionales como internacionales con el fin de fortalecer la economía nacional.

En Palacio Nacional, recibimos a Ben Horowitz, cofundador y socio general de Andreessen Horowitz; conversamos sobre el desarrollo futuro de la inteligencia artificial. pic.twitter.com/XSfHpyLDDe — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 22, 2025

¿Quién es Ben Horowitz, cofundador de Andreessen Horowitz?

Ben Horowitz es un empresario estadounidense, que es socio general de Andreessen Horowitz. De acuerdo con la información de su perfil, sus estudios en Ciencias de la Computación los cursó en la Universidad de Columbia en 1988, tiene una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Es reconocido por su papel en el impulso de startups tecnológicas y por su visión sobre cómo la inteligencia artificial transformará las economías del futuro.

