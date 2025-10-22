¿Dónde Verificar el Aumento de la Pensión ISSSTE Paso a Paso?
N+
Los pensionados del ISSSTE pueden revisar su aumento; aquí conocerás cómo hacerlo paso a paso de forma sencilla
COMPARTE:
Las personas que reciben su pensión a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pueden revisar el incremento de su pago de forma segura y rápida. En N+ te explicamos paso a paso cómo verificarlo.
Cada año, el ISSSTE aplica un incremento al monto que reciben los pensionados, basado en factores económicos como la inflación y las disposiciones oficiales establecidas por el gobierno federal. Este ajuste se refleja automáticamente en los pagos mensuales.
Nota relacionada: ¿Pago de Pensión IMSS-ISSSTE Llegará con Aguinaldo? Fecha del Depósito de Noviembre 2025.
Paso a paso de cómo ver el incremento a la pensión ISSSTE
Los y las jubiladas del ISSSTE pueden revisar su incremento a la pensión de esta forma:
- Lo primero es ingresar al sitio web oficial del ISSSTE.
- Entrarás a la opción Consulta al catálogo de plazas para acceder al sistema.
- Después, captura tus datos personales, como número de pensión y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
- Verifica el incremento aplicado y la fecha en que comenzó a reflejarse en tu pago mensual.
Cabe señalar que este sistema da la información individual y actualizada, de tal manera que las personas jubiladas pueden ver el porcentaje reflejado.
En caso de que detectes inconsistencias en el monto de tu pensión, puedes escribir al buzón virtual de Atención a Derechohabientes sobre Trámites y Servicios del ISSSTE, debes llenar todos los datos que te piden y describir tu petición.
Historias recomendadas:
- ¿Cómo Aumentar un 25% la Pensión IMSS Paso a Paso? Requisitos.
- Del Campo a la Ciudad: Iztapalapa y Alcaldías Donde Habrá Frutas y Verduras a Bajo Costo Hoy.
- Licenciados en Enfermería y Pasantes en Servicio Social ya Puedan Prescribir Medicamentos.
FBPT