¿Dónde Verificar el Aumento de la Pensión ISSSTE Paso a Paso?

Los pensionados del ISSSTE pueden revisar su aumento; aquí conocerás cómo hacerlo paso a paso de forma sencilla

Los pensionados del ISSSTE pueden revisar el incremento a su pensión. Foto: Cuartoscuro

Las personas que reciben su pensión a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pueden revisar el incremento de su pago de forma segura y rápida. En N+ te explicamos paso a paso cómo verificarlo.    

Cada año, el ISSSTE aplica un incremento al monto que reciben los pensionados, basado en factores económicos como la inflación y las disposiciones oficiales establecidas por el gobierno federal. Este ajuste se refleja automáticamente en los pagos mensuales.

Paso a paso de cómo ver el incremento a la pensión ISSSTE 

Los y las jubiladas del ISSSTE pueden revisar su incremento a la pensión de esta forma:

  • Lo primero es ingresar al sitio web oficial del ISSSTE
  • Entrarás a la opción Consulta al catálogo de plazas para acceder al sistema.
  • Después, captura tus datos personales, como número de pensión y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
  • Verifica el incremento aplicado y la fecha en que comenzó a reflejarse en tu pago mensual.

Cabe señalar que este sistema da la información individual y actualizada, de tal manera que las personas jubiladas pueden ver el porcentaje reflejado. 

En caso de que detectes inconsistencias en el monto de tu pensión, puedes escribir al buzón virtual de Atención a Derechohabientes sobre Trámites y Servicios del ISSSTE, debes llenar todos los datos que te piden y describir tu petición. 

 

