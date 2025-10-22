¿Dónde Verificar el Aumento de la Pensión ISSSTE Paso a Paso?

Las personas que reciben su pensión a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pueden revisar el incremento de su pago de forma segura y rápida. En N+ te explicamos paso a paso cómo verificarlo.

Cada año, el ISSSTE aplica un incremento al monto que reciben los pensionados, basado en factores económicos como la inflación y las disposiciones oficiales establecidas por el gobierno federal. Este ajuste se refleja automáticamente en los pagos mensuales.

Paso a paso de cómo ver el incremento a la pensión ISSSTE

Los y las jubiladas del ISSSTE pueden revisar su incremento a la pensión de esta forma:

Lo primero es ingresar al sitio web oficial del ISSSTE .

. Entrarás a la opción Consulta al catálogo de plazas para acceder al sistema.

Después, captura tus datos personales, como número de pensión y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Verifica el incremento aplicado y la fecha en que comenzó a reflejarse en tu pago mensual.

Cabe señalar que este sistema da la información individual y actualizada, de tal manera que las personas jubiladas pueden ver el porcentaje reflejado.

En caso de que detectes inconsistencias en el monto de tu pensión, puedes escribir al buzón virtual de Atención a Derechohabientes sobre Trámites y Servicios del ISSSTE, debes llenar todos los datos que te piden y describir tu petición.

