Sheinbaum Señala que Reubicarán Viviendas Donde Hubo Mayor Afectación y Están en Laderas de Ríos

Se cumple una semana de las afectaciones por las fuertes lluvias que se registraron en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó un video en sus redes sociales para hablar sobre los avances en la atención donde indicó:

Fueron 108 municipios afectados, las afectaciones fueron diversas, en algunos lugares fueron principalmente caminos cerrados y en otros como Poza Rica, o la ciudad de El Álamo o en El Higo, en Veracruz, hubo afectaciones muy graves, hay 160 localidades a la que todavía no se puede acceder por caminos, hay 47 helicópteros de Defensa, Marina, de gobiernos de los estados que están llevando alimentación, están llevando agua a las localidades aisladas

Explicó que entró en marcha el Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias para llevar un control de las incidencias y los avances.

Además, la Presidenta precisó que los Servidores de la Nación se han instalado en campamentos y realizan ya los censos en las comunidades afectadas.

Reubicación de viviendas

Aseguró que se apoyará a todas las personas, no solo a propietarios, también a quienes rentan y que en los lugares donde hubo mayor afectación y se localizan en laderas de ríos, se reubicarán viviendas.

A la fecha ya hay 26 mil 311 viviendas censadas, a partir de la próxima semana se empezarán los primeros apoyos, ninguna vivienda se va a quedar sin apoyo, en algunos lugares donde hubo mayor afectación y están en laderas de ríos, vamos a hacer reubicación de viviendas

Energía eléctrica

Informó que hay un avance del 93% del restablecimiento de la energía eléctrica. Y se están llevando plantas de emergencia en helicópteros a las comunidades aisladas.

A una semana de estos acontecimientos podemos decir que estamos trabajando en todos lados, y que aquellas personas damnificadas, decirles que a todos les vamos a ayudar, ninguna se va a quedar sin apoyo

Pidió a quienes no han localizado a sus familiares, comunicarse al número 079.

Con información de Susana López

