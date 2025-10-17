Sheinbaum Señala que Reubicarán Viviendas Donde Hubo Mayor Afectación y Están en Laderas de Ríos
N+
En un video que publicó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los trabajos en zonas afectadas por lluvias, indicó a los damnificados que ninguna persona se quedará sin apoyo
COMPARTE:
Se cumple una semana de las afectaciones por las fuertes lluvias que se registraron en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
La presidenta Claudia Sheinbaum publicó un video en sus redes sociales para hablar sobre los avances en la atención donde indicó:
Fueron 108 municipios afectados, las afectaciones fueron diversas, en algunos lugares fueron principalmente caminos cerrados y en otros como Poza Rica, o la ciudad de El Álamo o en El Higo, en Veracruz, hubo afectaciones muy graves, hay 160 localidades a la que todavía no se puede acceder por caminos, hay 47 helicópteros de Defensa, Marina, de gobiernos de los estados que están llevando alimentación, están llevando agua a las localidades aisladas
Explicó que entró en marcha el Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias para llevar un control de las incidencias y los avances.
Además, la Presidenta precisó que los Servidores de la Nación se han instalado en campamentos y realizan ya los censos en las comunidades afectadas.
Reubicación de viviendas
Aseguró que se apoyará a todas las personas, no solo a propietarios, también a quienes rentan y que en los lugares donde hubo mayor afectación y se localizan en laderas de ríos, se reubicarán viviendas.
A la fecha ya hay 26 mil 311 viviendas censadas, a partir de la próxima semana se empezarán los primeros apoyos, ninguna vivienda se va a quedar sin apoyo, en algunos lugares donde hubo mayor afectación y están en laderas de ríos, vamos a hacer reubicación de viviendas
Energía eléctrica
Informó que hay un avance del 93% del restablecimiento de la energía eléctrica. Y se están llevando plantas de emergencia en helicópteros a las comunidades aisladas.
A una semana de estos acontecimientos podemos decir que estamos trabajando en todos lados, y que aquellas personas damnificadas, decirles que a todos les vamos a ayudar, ninguna se va a quedar sin apoyo
Pidió a quienes no han localizado a sus familiares, comunicarse al número 079.
Historias recomendadas:
- Vinculan a Proceso a 2 Hombres Señalados por Desaparición de Kimberly, Alumna del CCH Naucalpan
- Caso David Cohen Sacal: Fiscalía CDMX Analiza Casos del Abogado; Escoltas No son Investigados
- Frente Frío 7 Pondrá Termómetro Bajo Cero y Lluvias este Fin de Semana; ¿Dónde Habrá Heladas?
Con información de Susana López
LECQ