Sheinbaum Aclara Detención de Simón Levy: "No Tiene Nada que Ver con un Asunto Político"

En la Mañanera del Pueblo de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró la detención de Simón Levy, quien tiene dos órdenes de aprehensión

Una mujer ve seriamente, usa traje de color morado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró la detención del exfuncionario Simón Levy. Foto: Presidencia de la República

En su conferencia matutina de hoy, 30 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, abordó el tema de la detención de Simón "N", exsubsecretario de Planeación Turística de México.

Aclaró que la detención responde a órdenes judiciales previas y no está relacionado con ningún asunto político.

No tiene nada que ver con un asunto político, sino por dos carpetas de investigación desde esa época.

La presidenta especificó también que la detención se efectuó en cumplimiento de una orden internacional emitida por Portugal, donde existía una ficha roja de Interpol

Nota relacionada: Fiscalía CDMX Confirma Detención de Simón 'N': Lo Acusan de Estos Delitos.

Sheinbaum explica por qué fue detenido Simón Levy

La titular del Ejecutivo Federal compartió un documento oficial de Portugal y explicó que hay dos órdenes de aprehensión derivadas de carpetas de investigación por autoridades de la Ciudad de México (CDMX). 

  • Una orden de aprehensión fue por agresión a un particular.
  • La segunda orden de aprehensión por irregularidades en construcciones, relacionadas con una violación ambiental en un desarrollo inmobiliario.

Detalló que derivado de lo anterior existía una ficha roja de Interpol y que se mantenía vigente en el país europeo, por lo que fue detenido Simón Levy. 

De igual forma compartió que, aunque Simón "N" posee nacionalidad europea, lo que permitió su liberación bajo ciertas condiciones, las autoridades le prohibieron salir del país mientras continúan los procesos legales en su contra.

 

Claudia Sheinbaum Pardo
