Sheinbaum Aclara Detención de Simón Levy: “No Tiene Nada que Ver con un Asunto Político”
En la Mañanera del Pueblo de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró la detención de Simón Levy, quien tiene dos órdenes de aprehensión
En su conferencia matutina de hoy, 30 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, abordó el tema de la detención de Simón "N", exsubsecretario de Planeación Turística de México.
Aclaró que la detención responde a órdenes judiciales previas y no está relacionado con ningún asunto político.
No tiene nada que ver con un asunto político, sino por dos carpetas de investigación desde esa época.
La presidenta especificó también que la detención se efectuó en cumplimiento de una orden internacional emitida por Portugal, donde existía una ficha roja de Interpol.
Sheinbaum explica por qué fue detenido Simón Levy
La titular del Ejecutivo Federal compartió un documento oficial de Portugal y explicó que hay dos órdenes de aprehensión derivadas de carpetas de investigación por autoridades de la Ciudad de México (CDMX).
- Una orden de aprehensión fue por agresión a un particular.
- La segunda orden de aprehensión por irregularidades en construcciones, relacionadas con una violación ambiental en un desarrollo inmobiliario.
La #FiscalíaCDMX informa sobre la situación legal de Simón “N", quien fue detenido en Portugal con fines de extradición y actualmente se encuentra sujeto a medidas cautelares mientras continúa el procedimiento de extradición en ese país.— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 29, 2025
En México enfrenta dos órdenes de… pic.twitter.com/cTTnA3atZA
Detalló que derivado de lo anterior existía una ficha roja de Interpol y que se mantenía vigente en el país europeo, por lo que fue detenido Simón Levy.
De igual forma compartió que, aunque Simón "N" posee nacionalidad europea, lo que permitió su liberación bajo ciertas condiciones, las autoridades le prohibieron salir del país mientras continúan los procesos legales en su contra.
