Sismo en México: Dónde Fue el Temblor de Magnitud 4.4 Hoy, Lunes 12 de Enero 2026

Este lunes 12 de enero se reportó un sismo de magnitud 4.4 que sacudió uno de los estados del país. Debido a su magnitud no se activó la alerta sísmica ni se reportan daños en infraestructuras. Pero ¿en dónde se reportó el temblor?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor sacudió al estado de Oaxaca. El sismo ocurrió a las 11:16 horas y tuvo como epicentro una zona localizada a 37 kilómetros al sur de San Pedro Pochutla, en la región de la Costa oaxaqueña.

El organismo detalló que el sismo se presentó a una profundidad de 16 kilómetros, característica que contribuyó a que el movimiento fuera percibido de manera moderada en algunas localidades cercanas.

A través de sus redes sociales, el SSN precisó que el evento sísmico forma parte de la actividad tectónica habitual en la región, una de las más sísmicas del país debido a la interacción de las placas de Cocos y Norteamérica.

Sismo en México Hoy. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Protección Civil estatal señaló que, tras el movimiento, se realizaron recorridos de supervisión en municipios cercanos al epicentro, sin que se detectaran daños estructurales ni situaciones de riesgo para la población.

¿Cuántos sismos van este 12 de enero?

En lo que va de este lunes, se han registrado al menos siete sismos en distintas zonas del país. Hasta las 16:31 horas, el movimiento de mayor magnitud ha sido el ocurrido en Oaxaca, sin consecuencias mayores.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a contar con un plan familiar de protección civil, así como una mochila de emergencia, ante la posibilidad de nuevos movimientos telúricos, recordando que los sismos no se pueden predecir, pero sí es posible estar preparados.

