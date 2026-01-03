Nuevo Sismo Sacude Hoy San Marcos, Guerrero; Suman Más de 1,448 Réplicas

Un nuevo sismo de magnitud 4.2 con epicentro en San Marcos, Guerrero, fue reportado por el Sismológico Nacional.

A decir del Sismológico Nacional, hasta las 08:00 horas de este sábado 3 de enero de 2026 se han registrado 1,448 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2 de enero de 2026, la más grande de magnitud 4.7.

Video: Saldo de Sismo en San Marcos, Guerrero: 2 Muertos, Más de Mil Réplicas y Evacuaciones

Noticia relacionada: ¿Cómo Fue la Caída del Ángel de la Independencia el 28 de Julio 1957?

Hasta el momento no se han reportado daños ni víctimas debido por este nuevo sismo en México con epicentro en San Marcos, Guerrero.

Horas antes, a la 1:28 de la madrugada, el Sismológico Nacional informó sobre un sismo de magnitud 4 a 18 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

Saldo de muertes por el sismo del 2 de enero de 2026

El sismo magnitud 6.5 ocurrido el viernes 2 de enero en San Marcos, Guerrero, que se sintió en Ciudad de México, en zonas como Estado de México, Tlaxcala, ocasionó personas con crisis nerviosa, en algunos casos hubo colonias sin luz en el caso de la CDMX.

Además hay reportes de algunas afectaciones materiales como derrumbes carreteros, fugas de gas, daños en viviendas, inmuebles públicos y hospitales en el estado de Guerrero.

El sismo del viernes provocó que dos personas murieran, aunque no directamente por el temblor, si no, por condiciones externas.

Se trata de un señor de 67 años en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez. En medio de la evacuación por el sismo, la víctima bajaba las escaleras desde el piso 2 del edificio, cuando se resbaló y se golpeó la cabeza, narró su esposa. Peritos llegaron al lugar. El gobierno de la CDMX lamentó la muerte del señor y explicó la posible causa de la muerte.

En tanto, una mujer murió durante el sismo luego de que la estructura de su casa en la comunidad de Las Minas en San Marcos, Guerrero. Se trató de una mujer de 50 años, aproximadamente.

Historias relacionadas:

CH