Temblor en México Hoy 23 de Marzo 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos de este Lunes

Este lunes, se registró actividad sísmica en diferentes partes de México, en N+ te compartimos el epicentro y magnitud de los temblores de hoy, 23 de marzo de 2026.

De acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN), los sismos fueron de magnitud moderada, sin que hasta el momento se reporten daños relevantes, por ello, tampoco requirió la activación de la Alerta Sísmica.

Video: Nuevo microsismo en Benito Juárez, CDMX; no se activa alerta sísmica

Nota relacionada: Temblor Hoy en México: Dos Microsismos de Magnitud 1.6 y 2.3 Sacuden Iztapalapa.

Sismos de hoy en México

En la zona de San José del Cabo, Baja California Sur, se reportaron los siguientes sismos:

Magnitud 4.1, a las 10:59:57 horas a 7 km al noroeste de San José del Cabo, con profundidad de14 km.

Magnitud 3.6, a las 11:44:13, a 2 km al sureste de San José del Cabo, con profundidad de 9 km.

El estado de Oaxaca registró múltiples sismos durante la madrugada:

Magnitud 4.5, a las 2:00:55 horas, a 20 km al oeste de Puerto Escondido. Profundidad: 12.2 km.

Magnitud 4.0, a las 2:42:09 horas a 20 km al noroeste de Puerto Escondido, con profundidad de 12 km.

Magnitud 3.8, a las 2:26:25, a 18 km al oeste de Puerto Escondido, con profundidad de 10.9 km.

Magnitud 3.8, a las 2:13:00, a 19 km al oeste de Puerto Escondido, cuya profundidad fue de 13.3 km.

Magnitud 4.0, a las 5:45:39 horas, a 98 km al sureste de Salina Cruz. Profundidad: 16.2 km

En Chiapas también se registraron movimientos:

Magnitud 3.7, a las 2:04:44, a 36 km al suroeste de Tonalá, profundidad de 84.6 km.

Magnitud 3.6, a las 4:59 horas a 47 km al noroeste de Cintalapa. Profundidad: 159.6 km

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