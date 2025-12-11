Alertas por Celular se Consolidarán en 2026 e Incluirán Actividad Volcánica: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que este 2025 se fortaleció el Sistema Nacional de Alertas con tecnología que ya opera vía telefonía celular para emergencias por sismos, pero dijo que próximamente incorporará alertas por lluvias, inundaciones e incluso actividad volcánica.

En 2026, esta tecnología se consolidará como el mecanismo de comunicación directo, público e instantáneo para toda la población en México.

Así lo anunció el funcionario durante la octava sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, presidida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Avances en materia de protección civil

García Harfuch refirió que este año, el Sistema Nacional de Protección Civil enfrentó retos significativos, pero enlistó los avances importantes gracias al trabajo de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y las instituciones de protección civil del país:

Consolidación del Atlas Nacional de Riesgos con mayor precisión y actualización : Ahora integra y actualiza la identificación precisa de riesgos en cada entidad federativa.

: Ahora integra y actualiza la identificación precisa de riesgos en cada entidad federativa. Simulacros Nacionales 2025 : Más de 60 millones de personas participaron en los dos ejercicios de protección civil, alcanzando cifras históricas “que demuestran un país más consciente y más preparado”.

: Más de 60 millones de personas participaron en los dos ejercicios de protección civil, alcanzando cifras históricas “que demuestran un país más consciente y más preparado”. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Alertas, en conjunto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con tecnología que ya opera vía telefonía celular para emergencias sísmicas.

Labor ante desastres en 2025

El titular de la SSPC destacó también la labor de miles de personas que integran las Fuerzas Armadas, las instituciones de protección civil y las autoridades estatales y municipales, al responder a cada emergencia.

“En este año, miles de servidores públicos se desplegaron en todo el país para atender los efectos de desastres naturales. Desde el azote del huracán Erick en Oaxaca y Guerrero, hasta el intenso temporal de lluvias en la Huasteca, que impactó a cinco entidades: Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y Veracruz”, dijo.

Estos eventos, añadió, dejaron en evidencia que aún hay retos importantes para garantizar una atención más oportuna, eficaz y homogénea en todo el territorio nacional.

Sheinbaum destaca acciones en seguridad

En el evento, como parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció públicamente a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Marina-Armada de México (Semar) “por la dedicación, entrega y patriotismo con el que desempeñan su trabajo”.

Agregó que en el tema de seguridad, ha habido mucha coordinación y colaboración con las autoridades estatales del país.

Indicó que se determinaron 100 municipios prioritarios para consolidar la estrategia en materia de seguridad; en ellos habrá centros comunitarios de alto rendimiento con becarios, como parte del eje de atención a las causas.

La mandataria nacional también destacó los otros ejes, entre ellos la inteligencia e investigación, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y la coordinación y colaboración entre instancias y órdenes de gobierno.

Sobre los retos hacia el futuro, puntualizó el avanzar en la erradicación de la extorsión en el país.

Con información de N+.

