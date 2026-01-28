Solo 4 de Cada 10 Mexicanos Hizo Ejercicio en su Tiempo Libre en 2025: INEGI

Durante el 2025 el 41.7% de la población de 12 años y más declaró realizar algún deporte o ejercicio físico en su tiempo libre, según datos del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 2025, elaborado por el INEGI.

Destacó que la práctica es mayor entre los hombres, con 46.7%, mientras que entre las mujeres se ubica en 37.4%, lo que refleja una brecha de género de 9.3 puntos porcentuales.

Por grupos de edad, la mayor prevalencia de actividad física se concentra entre adolescentes y jóvenes de 12 a 19 años, con 52.7%, en contraste, la población de 60 años y más registró el menor nivel de participación con 37.6%.

Salud

El principal motivo para realizar deporte o ejercicio es el cuidado de la salud, especialmente entre las mujeres, con 60.2% frente a 47.5 en los hombres. En cambio, la diversión fue una razón mucho más frecuente entre ellos, con 31% mientras que solo 16.8% de las mujeres señaló este motivo.

Obstáculos

Los mexicanos señalaron que los principales obstáculos para realizar una actividad física fueron: el cansancio o la falta de tiempo por trabajo o estudio, con 32.2%; seguido por los problemas de salud o la edad, con 18.4%, y el cansancio o falta de tiempo por labores domésticas o de cuidados, con 17.6%.

Frecuencia

En cuanto a la frecuencia, 7 de cada 10 personas que sí realizan actividad física lo hicieron tres o más días a la semana. Esta constancia es mayor entre las mujeres, con 79.3% frente a 66.4 de los hombres.

Finalmente, 57.9% de la población activa físicamente cumple con los días, el tiempo y la intensidad recomendados para obtener beneficios a la salud. Entre las mujeres, el porcentaje asciende a 60% mientras que entre los hombres se ubica en 55.9.

Con información de Mónica Garduño

