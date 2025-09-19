SRE Anuncia 6 Acciones para Reforzar Protección Consultar para Migrantes Mexicanos

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, dio a conocer los seis rubros donde se ejercerán los recursos que se recaudaron del sorteo especial de Lotería Nacional "México con M de Migrante", en apoyo a los connacionales en Estados Unidos de América (EUA).

Se trata de seis acciones para fortalecer la atención y protección consular de la comunidad migrante en territorio estadounidense, detalló el canciller en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este 19 de septiembre de 2025.

Vamos a procurar que sea en acciones y programas que puedan tener un impacto en el corto plazo y que sus resultados puedan medirse, para rendir cuentas públicas del uso de esos recursos de manera clara, transparente y periódica.

Recursos se ejercerán de manera escrupulosa

De la Fuente dijo que la ciudadanía puede tener la certeza de que los recursos se ejercerán de manera muy escrupulosa y lo más eficiente que se pueda.

Cabe señalar que, de acuerdo con la titular de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, el monto de lo recaudado en el sorteo especial asciende a 115.9 millones de pesos.

Pueden tener la certeza de que esos recursos van a ser ejercidos de manera muy escrupulosa, lo más eficiente que podamos, dirigidos específicamente para apoyar las necesidades más apremiantes de nuestros hermanos migrantes.

El canciller agregó que el monto será ejercido a través de la Unidad para América del Norte de la SRE.

¿Cuáles son las 6 acciones en las que se ejercerán los recursos?

De tal manera, el titular de Relaciones Exteriores enlistó los seis programas en los que se ejercerán los recursos obtenidos en el sorteo de la Lotería Nacional:

Representación y orientación legal en materia migratoria y penal: Incluye representación en cortes, defensa en procesos de deportación y delitos menores, así como apoyo integral a menores detenidos. Contempla el pago de fianzas migratorias en casos críticos. Reforzamiento de capacidades en las sedes con mayor demanda en materia de protección: Con personal de la comunidad especializado en temas de protección en Brownsville, Detroit, Filadelfia, Indianápolis, Kansas City, Miami, New Brunswick, Nueva Orleans, Omaha, Presidio y San Bernardino, en una primera etapa. Programa de visitas de protección consular a centros de detención, de trabajo y prisiones: Para verificar las condiciones de detención y respeto al debido proceso, documentar testimonios sobre violaciones a derechos humanos y contactar familiares. Jornadas extraordinarias de protección preventivas en lugares lejanos a la sede consular: Permitirá armar brigadas móviles de protección consular en zonas rurales, centros agrícolas o albergues para realizar diagnósticos migratorios, pláticas preventivas sobre riesgos migratorios e informar sobre derechos ante autoridades locales, y detectar casos de abuso o remoción forzada. Ayuda para emergencias por desastres naturales: Apoyos a personas vulnerables afectadas por inundaciones, incendios o huracanes, entre otros. Programas preventivos y difusión de materiales informativos: Tanto en redes sociales y medios locales, para la campaña de “Conoce y ejerce tus derechos”.

Con información de N+.

