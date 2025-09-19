Este 19 de septiembre de 2025, en punto de las 12:00 horas, se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México (CDMX) y otros estados de la República Mexicana con motivo del Segundo Simulacro Nacional de este año, una actividad para generar hábitos de respuesta rápida y ordenada en caso de un temblor.

En este ejercicio de protección civil, realizado a 40 años del terremoto de 1985, se contemplaron cuatro escenarios:

Sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Huracán en Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur.

en Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur. Incendio urbano en Durango, Guanajuato y Tamaulipas.

urbano en Durango, Guanajuato y Tamaulipas. Tsunami en Baja California.

Además, por primera vez, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) activaron el Sistema de Alertamiento Masivo para los celulares de 80 millones de usuarios.

Simulacro Nacional 2025 en Paseo de la Reforma, CDMX. Foto: N+

Suena la alerta sísmica en la Ciudad de México

Justo al mediodía, en la Ciudad de México sonó la alerta sísmica por la hipótesis de sismo planteado en Michoacán, con efectos en CDMX, Guerrero, Jalisco, Colima, Oaxaca, Morelos, Guanajuato, Veracruz, Puebla y Tlaxcala.

La alerta comenzó a sonar y la ciudadanía realizó la evacuación de oficinas, escuelas, casas, edificios, hospitales y espacios públicos.

La señal de alertamiento sísmico se transmitió a través de 14 mil 491 bocinas, telefonía celular, radio y televisión.

Mensaje de alerta a celulares

A través de los celulares, millones de usuarios en el país recibieron un mensaje, acompañado de un sonido y una vibración distintiva.

“Esto es un simulacro, este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025”, se leyó en los teléfonos celulares.

Acciones ante situaciones hipotéticas

Durante el simulacro, personal de los distintos cuerpos de emergencia, como el Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina y Cruz Roja Mexicana realizaron labores ante distintos escenarios hipotéticos.

Por ejemplo, se atendieron escenarios como derrumbes, explosión de una cafetería, extracción de personas atrapadas en vehículos, edificios colapsados, entre otros.

En Paseo de la Reforma el Ejército realizó labores de rescate vertical, ante la hipótesis del colapso de un edificio de 120 metros de altura.

En las distintas alcaldías se realizaron varios ejercicios de protección civil como parte de este Segundo Simulacro Nacional 2025.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el izamiento de Bandera a media asta, en memoria de las víctimas de los temblores de 1985 y de 2017.

Bandera de México ondea a media hasta en honor a víctimas de sismos. Foto: Cuartoscuro

Comité Nacional de Emergencias

En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, alista el Comité Nacional de Emergencias para informar sobre la participación en el Segundo Simulacro Nacional 2025.

El funcionario dijo que se llevó a cabo con éxito el ejercicio de Protección Civil y destacó la visión del Gobierno para reducir el riesgo de desastres.

Además de brindar atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad, afectadas por emergencias derivadas de fenómenos sociales o naturales.

Mientras que Laura Velázquez, coordinadora Nacional de Protección Civil, enfatizó:

Me permito informar que el Gobierno de México, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, se encuentra técnica, administrativa y operativamente preparado para enfrentar una emergencia mayor, haciendo uso de las nuevas tecnologías.

¿Para qué se realizan los simulacros?

De acuerdo con información de la CNPC, además de difundir la cultura de la protección civil, un simulacro tiene como objetivos:

Evaluar y corregir las respuestas ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre.

Fortalecer las capacidades de preparación del Sistema Nacional de Protección Civil.

Examinar la seguridad de inmuebles y diseñar rutas de evacuación.

Concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la gestión de riesgos.

Preparar las acciones que se deben llevar a cabo para mejorar las condiciones de seguridad.

