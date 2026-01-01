Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos el 1 de Enero de 2026

Este primer día del año, se registró actividad sísmica en diferentes puntos, en N+ te compartimos cuál es la magnitud y epicentro de los sismos de hoy, 1 de enero de 2026.

El reporte matutino de sismos menores a magnitud 4 del Servicio Sismológico Nacional (SSN) señaló que desde las primeras horas de este jueves el país tuvo movimientos telúricos, sin embargo, no requirieron la activación de la Alerta Sísmica debido a su baja intensidad.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) compartió qué hacer en caso de un sismo: ubicar las rutas de evacuación, zonas de menor riesgo y los puntos de encuentro, preparar una mochila de vida y en caso de una Alerta Amarilla mantener la calma.

¿En dónde hubo sismos?

Magnitud 3.8 a las 4:51:24 horas a 54 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas, con profundidad de 134.7 km.

Magnitud 3.5 a las 4:31:29, 4 km al noreste de Atoyac de Álvarez, Guerrero, profundidad de 37.8 km.

Magnitud 4.1 a las 4:09:53, 22 km al este de Matías Romero, Oaxaca. Profundidad de 109.4 km.

Magnitud 3.4 a las 4:03:22 a 21 km al oeste de Guadalupe Victoria (Km 43), Baja California con profundidad: 11.1 km.

Magnitud 1.5, a las 3:50:04 horas, a3 km al suroeste de San José del Cabo, Baja California Sur, profundidad 16.7 km.

Magnitud 3.7, a las 3:34:20 horas a 42 km al este de Heroica Tlaxiaco, Oaxaca, con profundidad de 61.3 km.

