Temblor en México Hoy 17 de Mayo 2026: Esta es la Magnitud y Epicentro de los Últimos Sismos

México es un país de gran sismicidad debido a su ubicación entre distintas placas tectónicas. Por ello, en las últimas horas se han registrado sismos de distintas magnitudes y con epicentro en varios puntos del territorio mexicano. En N+ te llevamos las últimas noticias del temblor hoy 17 de mayo 2026 en México.

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¿Dónde fue el temblor hoy 17 de mayo 2026 en México?

El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.0 con epicentro localizado a 19 kilómetros al sureste de Ocozocoautla, Chiapas, a las 08:11:22 hora.

Más temprano este domingo, a las 01:02 horas, se registró un temblor de magnitud 4.0, con localización a 11 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.



¿Cuándo se activa la alerta sísmica?

El Centro de Instrumentación de Registro Sísmico (CIRES) es quien envía al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) el registro de un sismo. A raíz de esto, se activa la alarma de la Ciudad de México de forma automática. Para mayor claridad, se siguen los siguientes pasos:

Se presenta un sismo.

Se detecta en la zona de cobertura.

Se calculan intensidades y seleccionan ciudades a alertar.

Se utilizan antenas de radio para enviar la señal a velocidad de la luz.

Su cobertura incluye 97 sensores instalados desde Bahía de Bandera (Jalisco) hasta el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), incluyendo la región de Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, centro y norte de Oaxaca.

El CIRES, a través del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) activa la alarma mediante un proceso automático, sin intervención humana.

Cabe señalar que la alerta sísmica no activa su sonido según la magnitud del sismo, sino por la aceleración del suelo que registren los acelerómetros. El C5 hizo énfasis que los temblores son distintos, pues magnitud e intensidad no están directamente relacionados.

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