Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos el 31 de Diciembre 2025

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer hoy, 31 de diciembre de 2025, cuál fue la magnitud y epicentro de los sismos registrados en este último día del año.

De acuerdo con su reporte matutino, precisó que los temblores de magnitud menor a 4.0 comenzaron desde las primeras horas de este miércoles.

Considera que Protección Civil recomendó que durante un temblor, en medida de lo posible, se debe mantener la calma, no correr y a manera de prevención tener una mochila de vida con artículos importantes como documentos y un botiquín de primeros auxilios. Cabe señalar que los sismos de este día no ameritaron la activación de la Alerta Sísmica debido a su baja magnitud.

Magnitud y epicentro de los sismos de hoy

Magnitud 4.1, 05:03 horas: epicentro a 40 km al noreste de Pijijiapan, Chiapas, profundidad 158.9 km.

Magnitud 3.0, 4:48 horas, epicentro a 29 km al suroeste de Ometepec, Guerrero, profundidad de 30.2 km.

Magnitud 3.9, 4:26 horas, epicentro a 22 km al noreste de Crucecita, Oaxaca con una profundidad de 51 km.

Magnitud 2.1, 4:07 horas, epicentro a 10 km al suroeste de San José del Cabo, Baja California Sur y profundidad de 2.9 km.

Magnitud 3.8, a las 2:02 horas, con epicentro a 46 km al oeste de Tehuantepec, Oaxaca, profundidad de 66.4 km.

Magnitud 3.8, a las 1:29 horas, epicentro a 12 km al sureste de Tonalá, Chiapas, con una profundidad de 105.3 km.

Magnitud 3.0, a las 1:20 horas con epicentro a 40 km al noroeste de Ometepec, Guerrero, profundidad: 34.2 km.

