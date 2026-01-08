Temblor en México Hoy 8 de Enero 2026: Epicentro y Magnitud de los Sismos de este Jueves
Entérate aquí de los detalles sobre los sismos que han ocurrido hoy, 8 de enero de 2026, en México
El 2026 inició con un fuerte sismo de magnitud 6.5, con epicentro en San Marcos, Guerrero, por el que se han registrado más de 3,500 réplicas; en N+, te informamos sobre los temblores que han ocurrido hoy, 8 de enero, en México.
- Datos del sismo del 2 de enero de 2026: Hasta el corte del 8 de enero, van 3,543 réplicas, detalló hoy el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
- La réplica más fuerte alcanzó una magnitud 4.7.
- Por el sismo del 2 de enero dos personas murieron y cientos de inmuebles resultaron con afectaciones.
- Ante cualquier situación, mantente alerta y atiende las recomendaciones de las autoridades.
Hasta las 08:00 horas del 8/enero/2026 se han registrado 3,543 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 4.7— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 8, 2026
Video: Lo Que Debes Saber de la Alerta Sísmica Presidencial
Sismos de hoy 8 de enero 2026
A continuación, te damos los detalles sobre los sismos que han ocurrido este jueves, 8 de enero de 2026, con información oficial del Servicio Sismológico Nacional.
Hasta la mañana de este jueves, solo se ha registrado microsismos y sismos menores a magnitud 4 en estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Baja California Sur.
