Temblor en México Hoy 8 de Enero 2026: Epicentro y Magnitud de los Sismos de este Jueves

Entérate aquí de los detalles sobre los sismos que han ocurrido hoy, 8 de enero de 2026, en México

Servicio Sismológico Nacional

Servicio Sismológico Nacional. Foto: Cuartoscuro | Archivo

El 2026 inició con un fuerte sismo de magnitud 6.5, con epicentro en San Marcos, Guerrero, por el que se han registrado más de 3,500 réplicas; en N+, te informamos sobre los temblores que han ocurrido hoy, 8 de enero, en México.

  • Datos del sismo del 2 de enero de 2026: Hasta el corte del 8 de enero, van 3,543 réplicas, detalló hoy el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
  • La réplica más fuerte alcanzó una magnitud 4.7.
  • Por el sismo del 2 de enero dos personas murieron y cientos de inmuebles resultaron con afectaciones.
  • Ante cualquier situación, mantente alerta y atiende las recomendaciones de las autoridades.

Noticia relacionada: Video: Lo Que Debes Saber de la Alerta Sísmica Presidencial

Sismos de hoy 8 de enero 2026

A continuación, te damos los detalles sobre los sismos que han ocurrido este jueves, 8 de enero de 2026, con información oficial del Servicio Sismológico Nacional.

Hasta la mañana de este jueves, solo se ha registrado microsismos y sismos menores a magnitud 4 en estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Baja California Sur.

