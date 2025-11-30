Temblor Hoy en México: Sismo sacude Salina Cruz, Oaxaca

Un sismo de magnitud 4.1 sorprendió durante la madrugada de este domingo 30 de noviembre a habitantes del municipio de Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico se registró a la 01:36 horas y tuvo una profundidad de 16 kilómetros.

El epicentro se ubicó en las cercanías de Salina Cruz, una zona considerada de alta actividad sísmica debido a la convergencia de placas tectónicas que caracteriza al sur del país. Aunque el temblor fue perceptible para la población, especialmente en comunidades costeras, hasta el momento no se han reportado daños materiales ni afectaciones a la infraestructura portuaria.

Activan protocolos de monitoreo

Protección Civil de Oaxaca informó que activó los protocolos correspondientes tras el movimiento, realizando monitoreos en agencias municipales y colonias donde se tuvo registro de percepción. Las autoridades señalaron que, aunque no se registraron incidentes.

El SSN recordó que Oaxaca es uno de los estados con mayor frecuencia de sismos en el país y reiteró que la actividad sísmica forma parte de la dinámica natural de la región.

Asimismo, pidió a la ciudadanía mantenerse informada únicamente por fuentes oficiales y evitar difundir rumores o información no verificada.

Historias recomendadas: