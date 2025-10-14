Temblor Hoy México: ¿Dónde Hubo Sismo el 14 de Octubre de 2025? Magnitud y Epicentro

Varios temblores han ocurrido hoy, 14 de octubre de 2025, en México, la mayoría en Baja California Sur; en N+, te damos todos los detalles sobre los sismos de este martes, con información oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Sismos en Baja California Sur.

Durante la madrugada de hoy, al menos nueve microsismos se registraron en Baja California Sur y otro temblor de magnitud 4.7, con epicentro en Cabo San Lucas.

El sismo magnitud 4.7 ocurrió a las 10:21 horas de este martes, sin que se registraran daños.

Video: Sismo Magnitud 4.7 Sacude Cabo San Lucas, Baja California Sur.

SISMO Magnitud 4.7 Loc 261 km al SURESTE de CABO SAN LUCAS, BCS 14/10/25 10:21:00 Lat 20.94 Lon -108.49 Pf 10 km pic.twitter.com/BEguGpMgUc — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 14, 2025

Lista de microsismos en Baja California Sur.

Epicentro Magnitud Hora 1 San José del Cabo 1.4 00:40:01 2 San José del Cabo 1.4 01:15:36 3 San José del Cabo 1.5 01:50:00 4 San José del Cabo 1.5 02:58:10 5 San José del Cabo 1.5 03:24:48 6 San José del Cabo 1.0 03:27:13 7 San José del Cabo 1.3 03:27:25 8 San José del Cabo 1.3 03:28:08 9 San José del Cabo 1.0 04:19:42

Sismos en Oaxaca.

En Oaxaca, otro de los estados con mayor actividad sísmica en México, se registró un microsismo de magnitud 3.9, con epicentro en Pinotepa Nacional, a las 03:13 horas de la madrugada.

Más tarde, a las 09:10 horas, otro temblor ocurrió en Oaxaca, pero con epicentro en Matías Romero, de magnitud 4.3.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 23 km al SURESTE de MATIAS ROMERO, OAX 14/10/25 09:10:30 Lat 16.76 Lon -94.86 Pf 101 km pic.twitter.com/YVo3f3SeeE — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 14, 2025

