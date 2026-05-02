Temblor en México Hoy, 2 de Mayo 2026: Magnitud y Dónde Fue el Epicentro del Sismo

El Servicio Sismológico Nacional informó sobre un un sismo de magnitud 4.1, con epicentro en Guerrero. El temblor se registró 25 kilómetros al suroeste de Ometepec, muy cerca de la frontera con Oaxaca y del océano Pacífico.

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El sismo de magnitud 4.1 fue detectado a las 7:30 de la mañana a una profundidad de 29 kilómetros. No se reportan daños ni heridos.

Cabe señalar que la noche del 1 de mayo, a las 18:50 horas, se registró un sismo de magnitud 4.3 en la misma zona. Aquel temblor ocurrió 10 kilómetros al norte de Ometepec a una profundidad de 38 kilómetros.

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