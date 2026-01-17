Temblor Hoy en México: Sismo de Magnitud 4.8 Sacude Chiapas

Durante la noche de hoy sábado 17 de enero de 2026 se registró un sismo de magnitud 4.8 con epicentro al sureste de Villaflores, en el estado de Chiapas.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 21:12 horas, a una distancia aproximada de 41 kilómetros de dicho municipio, y tuvo una profundidad de 164 kilómetros.

El temblor fue perceptible en diversas localidades de la región, aunque hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas lesionadas. Autoridades locales mantienen monitoreo preventivo.

SISMO Magnitud 4.8 Loc 35 km al SURESTE de VILLAFLORES, CHIS 17/01/26 21:12:56 Lat 16.07 Lon -92.98 Pf 187 km pic.twitter.com/8J73h0xvPo — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 18, 2026

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

Los sensores del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) monitorean de manera permanente las zonas de mayor peligro sísmico y detectan movimientos telúricos en un radio aproximado de 90 kilómetros. En los primeros segundos tras la detección, el sistema estima la posible magnitud y energía del sismo.

Con esta información, se calcula la distancia entre el epicentro y cada ciudad para determinar si se emite la alerta sísmica.

La alerta se activa cuando al menos dos estaciones superan los niveles de energía establecidos y la magnitud estimada cumple ciertos criterios de distancia.

No se emite aviso si el sismo ocurre fuera del área de cobertura, está muy lejos o no alcanza la energía requerida.

