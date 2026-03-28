Temblor Hoy en México: Sismo de Magnitud 4.2 Sacude Playas de Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que la noche de este sábado 28 de marzo de 2026 se registró un sismo de magnitud 4.2 al sur de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero.

De acuerdo con el organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 21:33 horas y tuvo una profundidad de 5 kilómetros, con epicentro en una zona cercana a las playas de Playa Azul y Barra de Coyuca, lo que lo clasifica como un sismo superficial. Hasta el momento, autoridades no han reportado daños materiales ni personas lesionadas a causa de este evento.

Temblor de 5.2 se reporta en Oaxaca

Cabe señalar que este no fue el único movimiento sísmico registrado durante la jornada. La mañana del mismo sábado, el SSN reportó un sismo de magnitud preliminar 5.2 con epicentro al suroeste de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca. Este evento fue percibido en diversas localidades cercanas, lo que generó alerta entre la población.

Tras este sismo por la mañana, el Centro de Alerta de Tsunamis (CAT) de la Secretaría de Marina informó que, pese a la magnitud del movimiento, no se esperaba la generación de variaciones en el nivel del mar, descartando así cualquier riesgo de tsunami en las costas del Pacífico mexicano.

Ante ello, las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil para actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

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