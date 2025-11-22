Temblor en México Hoy 22 de Noviembre 2025: Se Registra Sismo en Chiapas; ¿Cuál fue su Magnitud?

El Servicio Sismológico Nacional informó hoy, sábado 22 de noviembre 2025, que se registró un temblor en México. Se trató de un sismo registrado en Huixtla, Chiapas. En N+ te damos a conocer las últimas noticias.

Y es que en las últimas horas se han generado alertas por movimientos en distintas partes del país, como en la Ciudad de México, donde se registraron una serie de microsismos. Además, se activó por error una alerta sísmica.

Video: ¿Hubo Sismo? Se Activa la Alerta Sismica en el Sur de la Ciudad de México Hoy, 21 de Noviembre del 2025

¿Dónde fue el epicentro del temblor en México hoy?

A las 14:25 horas el Sismológico Nacional registró el temblor con epicentro al suroeste de Huixtla, Chiapas, con una magnitud de 4.4.

El epicentro del sismo se localizó a 51 kilómetros al suroeste de la localidad chiapaneca y con una profundidad de 58 kilómetros.

Este sábado no se han registrado más sismos de magnitud mayor a 4.0, además del de Chiapas. Hasta el momento se han registrado más de 30 temblores menores.

