Temblor en México Hoy: ¿Dónde Fue el Sismo y Cuál fue su Magnitud? Últimas Noticias

Luego de los sismos que han activado la alerta sísmica en estas primeras semanas del año, te damos a conocer las últimas noticias de temblor en México hoy, domingo 25 de enero 2026, de acuerdo con las actualizaciones del Servicio Sismológico Nacional (SSN). ¿Dónde fue el epicentro? ¿Cuál fue la magnitud? En N+ te informamos las últimas noticias de sismos.

En las últimas horas, se han registrado sismos de magnitud superior a 4.0, varios de ellos en el estado de Guerrero, cerca de San Marcos, donde se localizó el epicentro del temblor que sacudió a la Ciudad de México y otras entidades del país, el pasado 2 de enero.

Video: ¿Volvió a Temblar en Guerrero? Reportan Sismo de Magnitud 4.7 en San Marcos

¿Dónde fue el temblor en México hoy?

A las 6:39 horas se registró un sismo Magnitud 4.2, con localización a 78 km al sur de Coalcoman, Michoacán.

¿Qué hacer en caso de sismo?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, estos son los pasos que se deben seguir en caso de sismo.

Al sonar la alerta sísmica, mantén la calma. Si te encuentras en pisos bajos y te es posible, evacúa el inmueble y sigue las rutas de evacuación previamente establecidas. Si te encuentras en un piso alto y no tienes tiempo de salir, ubícate en la zona de menor riesgo, busca refugio debajo de una mesa o estructura resistente. Cúbrete con los brazos o un objeto para protegerte de escombros. Mantente alejado de ventanas, puertas y objetos pesados.

Historias recomendadas:

Anuncian Primer Simulacro Sísmico de 2026 en CDMX: ¿Cuándo y a Qué Hora Sonará la Alerta?

Tenencia Vehicular Edomex 2026: ¿Quiénes Pueden Acceder al Descuento en Enero? Fecha Límite



DMZ