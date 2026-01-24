Nuevo Temblor se Registra Hoy en Guerrero: ¿A Qué Hora fue el Sismo en San Marcos?

Un nuevo temblor se registró hoy, 24 de enero 2026, en San Marcos, Guerrero, luego del sismo ocurrido el pasado 2 de enero, que ha dejado miles de réplicas. ¿Cuál fue su magnitud? ¿A qué hora tembló? En N+ te damos a conocer los detalles.

Como te hemos dado a conocer previamente, el fuerte sismo de inicios de año dejó afectaciones en viviendas, así como dos personas fallecidas y hasta la fecha, en dos ocasiones se ha activado la alerta sísmica debido a los temblores de menor magnitud que desencadenó el intenso movimiento.

¿Cuál fue la magnitud del temblor hoy?

El sismo registrado la mañana de este sábado 24 de enero 2026 en San Marcos, Guerrero, fue de magnitud 4.1, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Fue a las 5:32 horas que ocurrió el movimiento telúrico, que se suma a miles de réplicas que se han registrado en la zona, luego del fuerte temblor de magnitud 6.5.

Este temblor, sin embargo, no ameritó la activación de la alerta sísmica debido a su baja magnitud y las proyecciones de bajo impacto en territorios como la Ciudad de México.

Hasta el momento, de acuerdo con el SSN, se han registrado al menos 5 mil 458 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el 2 de enero de 2026, siendo la más grande de éstas, de magnitud 5.0.

¿Cuándo se activa la alerta sísmica?

Los sensores del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano monitorean las zonas de peligro sísmico, y reconocen sismos en un radio próximo a 90 km. Estiman en los primeros segundos de la detección del sismo su posible magnitud. Con los datos que envían los sensores, a cada ciudad determina la distancia entre el sismo para decidir la difusión del aviso de alerta sísmica.

Para cada ciudad, la alerta sísmica se activará:

Si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida. Dependiendo la estimación de energía del sismo. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 200 kilómetros.

Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 kilómetros.

Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 kilómetros.

La activación de la alerta sísmica depende de la magnitud de los movimientos y la distancia que haya entre el epicentro del temblor y la ciudad a la que se va a alertar. En Acapulco el movimiento tiene que ser de 5.5 grados o más, en el caso de la Ciudad de México, y en Puebla, mayor a 5. Y al menos dos de los censores deben “confirmar” esa intensidad, explicaron expertos a N+.

