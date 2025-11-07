“Tenemos que Hacer Todo para que Ningún Joven se Acerque a la Delincuencia”: Sheinbaum

Durante la mañanera de hoy, 7 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retomó el caso del menor implicado en el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Precisó que la estrategia de seguridad contempla la atención a las causas y que deben hacer lo posible para que ningún joven se acerque a grupos delincuenciales.

En ese sentido, insistió en que la Estrategia de Seguridad Nacional no se debe enfocar solamente en la presencia de fuerzas federales, sino también en prevenir que sean reclutados.

La derecha criticó mucho lo de abrazos no balazos, porque decían que eran abrazos a la delincuencia; falso, hay que acercarse a los jóvenes. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencial.

Video: "Dolor por Carlos Manzo Trascendió Fronteras": Manifestante en Uruapan tras Asesinato de Edil

Lo anterior, lo enfatizó al ser cuestionada del menor que asesinó al alcalde Carlos Manzo Rodríguez, en N+ te informamos detalles sobre quién fue el responsable del ataque armado del pasado 1 de noviembre en el Festival de las Velas, un evento de Día de Muertos en Uruapan, Michoacán: Identifican al Autor Material del Asesinato de Carlos Manzo, en Uruapan: Era Menor de Edad.

Noticia relacionada: "Vamos a Reforzar Michoacán": Sheinbaum sobre Asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan.

Sheinbaum destaca atención a las causas y oportunidades para jóvenes

Asimismo, recordó que su estrategia contempla un enfoque que combina la acción de los elementos de seguridad, pero que igual contempla programas de cultura, deporte y de educación. Afirmó que durante años, los y las jóvenes fueron abandonados por las políticas públicos, por lo que fueron vulnerables ante el crimen, pero que en su Gobierno busca ofrecer oportunidades y una visión distinta.

Reiteró que es por esa razón que la seguridad no se limita a las fuerzas armadas o a la inteligencia policial, sino que debe incluir políticas de inclusión social. "Nadie quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales. Tenemos que ofrecerles alternativas reales de futuro", enunció.

Historias recomendadas:

FBPT