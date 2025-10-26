Tormenta Tropical Sonia: Cómo Va Su Formación Frente a Playas de México Hoy, 26 de Octubre 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical Sonia continúa su desplazamiento sobre el océano Pacífico, lejos de las costas mexicanas.

Su centro se localiza aproximadamente a mil 440 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, sin representar peligro para el territorio nacional.

De acuerdo con el más reciente reporte, el fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora, y mantiene un desplazamiento hacia el oeste a una velocidad de 7 kilómetros por hora. Estas condiciones indican que el sistema continúa fortalecido, aunque su trayectoria lo mantiene mar adentro, sin afectar costas mexicanas.

Trayectoria de la Tormenta Tropical Sonia

El SMN detalló que, según los pronósticos, Sonia se ubicará este domingo 26 de octubre a unos mil 485 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, continuando su desplazamiento hacia el oeste y alejándose cada vez más del territorio nacional.

Asimismo, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que se mantiene el monitoreo del sistema como parte de la vigilancia permanente de la temporada de ciclones tropicales 2025, que concluirá el próximo 30 de noviembre.

Aunque Sonia no genera efectos directos en México, el SMN recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, ya que las condiciones del clima en el Pacífico pueden cambiar rápidamente.

Con este fenómeno, Sonia se convierte en el ciclón número 18 de la temporada, que ha mantenido una actividad constante pero con pocos impactos significativos en el país.

Resumen de Noticias N+ Nocturno del 25 de Octubre de 2025

