Trabajo en Canadá: Buscan Mecánico con Sueldo de $80 Mil; Así te Postulas en Portal del Empleo

El Portal del Empleo dio a conocer todos los detalles para la vacante de mecánico en una granja de Canadá, para la cual se ofrece un sueldo de 80 mil pesos; estos son los requisitos para hacer tu postulación oficial.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) indicó que la persona seleccionada ocupará el cargo de Supervisor Mecánico Agrícola, que tendrá entre sus labores la administración y supervisión de personal jornalero en sus actividades diarias.

Garantizando el cumplimiento de los estándares de seguridad, productividad y calidad establecidos por la empresa

Además, será responsable de la operación, mantenimiento y reparación de equipo y maquinaria utilizada en labores agrícolas. También entre sus funciones estará:

Desyerbar, podar y trabajar en el jardín.

Realizar el mantenimiento y las reparaciones menores de materiales, edificios y equipos

Administrar y supervisar a los jornaleros agrícolas que cumplan con sus tareas asignadas

Deshierbe y trabajo de jardinería

¿Qué prestaciones laborales ofrecen?

Como te contamos, el sueldo para trabajar como mecánico en Canadá es de 80 mil pesos, pero la empresa también ofrece:

Seguro de gastos médicos mayores

Transporte

Seguridad social pública

Contrato por tiempo determinado

Pero, ¿cuáles son los requisitos para postularte? ¿Necesitas hablar inglés?

¿Cuáles son los requisitos para el trabajo de mecánico en Canadá?

Según la información proporcionada por las autoridades federales, además de poder viajar, la persona que quiera postularse para la vacante como mecánico en una granja de Canadá, necesita cubrir los siguientes requisitos:

Nivel académico requerido: Prepa o vocacional (Diploma o Certificado)

Experiencia: Más de 5 años en el área.

Idioma: Ninguno

Conocimientos y herramientas:

Realizar mantenimiento y reparación de tractores, camiones, montacargas, cintas transportadoras, equipos de riego, cortadoras de semillas, pivotes, camiones y equipos de labranza

Selección y clasificación de papas

Configurar el riego de los campos.

Soldar y usar soplete

Conducir maquinaria agrícola

Reparación de motores y equipos hidráulicos

Operación de equipos agrícolas (tractores, montacargas, cargadores o camiones)

Cambio de frenos y cambio de aceite

Si te late el trabajo como mecánico en una granja de Canadá, debes saber que el horario es de lunes a viernes de 7:00 a 17:00 horas.

¿Cómo te postulas a la vacante?

Es momento de que prepares la documentación que te solicitan y no tardes en realizar tu registro, ya que finaliza el 7 de noviembre de 2025.

Para hacer tu registro, tienes que hacer lo siguiente:

Ve a esta página

Inicia sesión o crea tu cuenta

Toca el botón “postular”

Llena el formulario con los datos que te solicitan

El proceso de reclutamiento tendrá una duración de tres semanas y durante ese periodo te van a revisar la documentación y te contactarán para una entrevista virtual. ¡Suerte!

