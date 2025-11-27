Transportistas y campesinos comenzaron a liberar algunos puntos carreteros a lo largo y ancho del país donde mantenían bloqueos, informó la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) en un comunicado.

Luego de casi cuatro días de bloqueos, los manifestantes comenzaron a retirarse la tarde de este jueves 27 de noviembre de 2025 de casetas y puentes donde impedían la libre circulación.

"Como acto de buena voluntad de la alianza del Frente Nacional y la ANTAC, se liberan algunos puntos carreteros donde se mantenían bloqueos carreteros", informaron en un comunicado a través de la red social Facebook.

Tras el anuncio, los transportistas publicaron un video en el que se observa la liberación de una caseta y cómo de inmediato comienzan a pasar los camiones de carga y vehículos que estaban atorados en el embotellamiento provocado por el cierre de la circulación.

En estos cuatro días de cierres carreteros, se ha visto afectado el traslado de mercancías no solo hacia Estados Unidos, sino dentro del territorio nacional, lo que ha ocasionado la inconformidad de otros grupos de operadores de camiones de carga.

Continúa reunión con Segob

En tanto, líderes de las organizaciones transportistas y agrícolas continúan en una reunión a puerta cerrada con el subsecretario de la Segob, César Yáñez, para la solución de sus diferentes demandas.

A la reunión acudieron los líderes de las organizaciones Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

El único requisito que pedía el gobierno de México para dialogar en torno a las demandas de los productores y los concesionarios del transporte era el retiro de los bloqueos en casetas y puentes.

