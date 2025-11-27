La cancillería guatemalteca dio a conocer este jueves 27 de noviembre de 2025 que le retiró el cargo de cónsul honorario en Toluca de Lerdo al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, un día después de que se conociera que está siendo investigado en México por presunto tráfico de armas, drogas y robo de combustible (huachicol).

Según la cancillería, desde octubre se analizaba derogar la designación de Rocha porque la dirección del consulado honorario se habría modificado “sin notificación ni autorización previa”.

Esto explicó la cancillería guatemalteca:

La destitución se agilizó debido a los sucesos recientes (la investigación judicial), por lo que se actuó de manera inmediata

¿Por qué Raúl Rocha fue designado cónsul honorario de Guatemala?

La designación de Rocha como cónsul honorario de Guatemala en Toluca se produjo durante el mandato del expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei en 2021 y se hizo la precisión de lo que implica.

Los cónsules honorarios no son diplomáticos, por lo que no cuentan con inmunidad diplomática. En el caso de Guatemala, son personas de distintos ámbitos profesionales que asisten con trámites básicos de atención a connacionales y actividades de promoción comercial y cultural

Así investigan a Raúl Rocha Cantú

En México, la Fiscalía General informó que desde noviembre de 2024 investiga a un grupo de delincuencia organizada por tráfico de armas y drogas y robo de combustible. Señaló que se están obteniendo datos fundamentales para ahondar la investigación contra una persona identificada como Raúl “R”.

La investigación se conoció en medio de la controversia que se produjo en la última edición del certamen Miss Universo 2025 y la orden de arresto que emitió esta semana un tribunal de Tailandia contra la copropietaria de esa organización en relación con un caso de fraude.

