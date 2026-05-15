Tribunal Confirma Suspensión que Evita que 'El Jardinero' Sea Extraditado a Estados Unidos
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Un tribunal confirmó la suspensión que le concedió un juez de amparo a Audias ‘N’, para no ser extraditado a Estados Unidos
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Un tribunal confirmó la suspensión, que le concedió un juez de amparo, a Audias ‘N’, alias ‘El Jardinero’, para no ser extraditado a Estados Unidos.
La magistrada a cargo del proyecto, propuso declarar infundado, el recurso de queja de la Fiscalía General de la República, lo que fue respaldado por los otros 2 magistrados del tribunal.
‘El Jardinero’, es presuntamente, uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, y era el posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.
Detención
Fue detenido el pasado 27 de abril, cuando intentaba escapar por un conducto de desagüe, en la comunidad de El Mirador, en Nayarit.
Cargos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó este jueves nuevos cargos contra Audias ‘N’, ‘El Jardinero’.
Un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó cargos en su contra por narcotráfico, uso y portación de armas y lavado de dinero.
Actualmente se encuentra en el Penal del Altiplano, en el Estado de México.
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Con información de N+
LECQ