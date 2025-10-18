Esta Fue la Última Publicación de Vanessa Gurrola, Modelo Ligada a Asesinato de Capo Mexicano

Vanessa Gurrola, detenida en Estados Unidos acusada del asesinato de su pareja sentimental, un hombre identificado como Christian Espinoza Silver, alias “el Chato”, presunto integrante del Cártel Arellano Félix, estaba en Bali, Indonesia, según sus últimas publicaciones en Instagram, antes de ser arrestada.

Fue el pasado 9 de octubre, cuando las autoridades estadounidenses detuvieron a Vanessa Gurrola en San Diego, California, mientras cruzaba la frontera tras su regreso de Indonesia.

Es vinculada con el asesinato de “el Chato”, presunto operador del Cártel de los Arellano Félix (CAF), crimen ocurrido a inicios de 2024.

A decir de los reportes, Gurrola mantenía una relación sentimental con la víctima y habría participado en la planeación del asesinato. Desde hace meses, las autoridades del condado de San Diego tenían activa una orden de aprehensión en su contra.

La última publicación de Vanessa Gurrola antes de ser detenida

Según las propias publicaciones de Vanessa Gurrola, conocida por ser la “doble” de Emma Coronel, esposa de Joaquín “el Chapo” Guzmán, estaba en un retiro espiritual en Bali, Indonesia, a finales de septiembre.

La modelo e influencer originaria de Sinaloa y exreina de los Juegos Flores del Carnaval de Mazatlán en el 2011, escribió varias publicaciones desde Bali.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1.4 millones de seguidores, Vanessa Gurrola compartió en septiembre una serie de publicaciones desde Bali.

En las imágenes participa en rituales de meditación, entre otras actividades que realizó mientras se encontraba en el retiro espiritual.

En la última publicación donde se le ve principalmente meditando, solo se limitó a escribir: “KINTSUGI: LA BELLEZA DE LO ROTO”.

¿Quién es Vanessa Gurrola, ligada a asesinato de operador de los Arellano Félix?

Vanessa Gurrola, de 32 años, es originaria de Mazatlán, Sinaloa, donde se destacó en varios concursos de belleza locales.

En 2018, Vanessa Gurrola comenzó a hacerse famosa cuando medios y cuentas no oficiales en redes sociales difundieron fotografías donde la comparaban con Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “el Chapo” Guzmán, por lo que incluso la llaman la doble de Emma Coronel.

Desde entonces, se hizo influencer y compartía en redes sociales la vida de lujos y excentricidades que se daba. Llenos de ropa de marca y viajes.

La ligan con el asesinato de “El Chato”, presunto operador del Cártel de los Arellano Félix

Según fuentes judiciales de Estados Unidos, Christian Espinoza Silver, alias “el Chato” era operador vinculado al Cártel de los Arellano Félix, quien apareció muerto en febrero de 2024 en San Diego.

La participación de Gurrola, en el crimen hasta ahora, no se ha especificado.

Según el portal de transparencia del San Diego County District, el caso de Vanessa Gurrola se encuentra registrado con el número CD310088.

Mientras que la audiencia donde se presentará la modelo será el 20 de octubre, será ahí cuando se defina su situación legal.

