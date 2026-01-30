¿Un Perrito para el Estrés? Escuadrón Canino Ayuda a Pasajeros del AIFA a Superar la Ansiedad

Con la compañía de Marshall, Alexa logró controlar los nervios que sentía antes de abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Marshall, de la raza samoyedo; Mamut, bulldog francés; Delta, de la raza salchicha, y Tacho, labrador retriever, conforman el escuadrón canino de apoyo emocional, a cargo de la Guardia Nacional.

Desde el pasado mes de noviembre recorre los pasillos de la terminal aérea Felipe Ángeles en diferentes horas del día, dando cariño a los pasajeros y eliminando nervios, ansiedad o estrés, que algunos sufren antes o después de abordar los vuelos, como dice el teniente Francisco Neftalí Vargas Castro.

Lo que buscan estos perritos son caricias, ahora sí que buscan esa fraternidad con la persona que los vaya a abordar o a interactuar con ellos

El oficial señala que estos perritos no tienen un entrenamiento de trabajo, sino solo a nivel de socialización dentro de la terminal aérea.

Analizan que escuadrón pueda viajar con pasajeros

Las autoridades estudian la posibilidad de que este escuadrón canino pueda acompañar a algunos pasajeros que requieren apoyo emocional durante su vuelo, afirma el teniente Vargas Castro.

Se está haciendo un estudio por parte de la administración del aeropuerto, claro, en coordinación con Guardia Nacional, para que se lleve a cabo este apoyo a las personas

La Guardia Nacional también espera que este proyecto llegue a más aeropuertos del país.

Con información de Carlos Guerrero

